Palermo, Giornale Di Sicilia: “Il mercato allo sprint: per l’attacco restano vive tre piste”

l mercato del Palermo entra ufficialmente nella sua fase più calda, trasformandosi in una complessa partita a scacchi che si risolverà solo nell'ultima settimana di trattative. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia , la dirigenza rosanero continua a lavorare sotto traccia per sciogliere il rebus dell'attaccante, mantenendo vive quattro piste concrete per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Brunori. La scelta definitiva di Osti e del City Group dipenderà da un incastro perfetto tra tempi, costi e strategie delle società coinvolte.

Il panorama degli obiettivi ha visto un recente cambio nelle gerarchie: mentre la pista che porta a Pierini sembra essersi raffreddata, perdendo posizioni nei radar rosanero, restano "bollenti" i nomi di Tramoni , Johnsen e l'ultimo inserimento di lusso, Dany Mota . Quest'ultimo rappresenta un profilo particolarmente stuzzicante per la dirigenza, non solo per le doti tecniche che si sposebbero con il calcio di Inzaghi , ma anche per il valore strategico dell'operazione, che andrebbe a indebolire una diretta concorrente come il Monza.

La testata sottolinea come la trattativa sia diventata un gioco di attesa e posizionamento. Le richieste dei club proprietari dei cartellini variano di settimana in settimana, influenzate dal rendimento in campo e dalle necessità di bilancio. Il Palermo, forte di una programmazione chiara, attende il momento propizio per affondare il colpo, consapevole che ogni mossa deve essere calibrata per non alterare gli equilibri di un gruppo che sta viaggiando a ritmi altissimi nel 2026.

L'analisi conclude che solo quando tutte le variabili economiche e tattiche si saranno allineate vedremo il "bianco fumata" per il nuovo attaccante. In viale del Fante non c'è fretta, ma la determinazione è massima: l'obiettivo è consegnare a Inzaghi il tassello definitivo per blindare la corsa alla promozione e regalare ai tifosi il colpo da novanta atteso dall'inizio della sessione invernale.