Corriere Dello Sport: “Il Palermo allo sprint per Johnsen”

Ma col norvegese non s’interrompe la trattativa per arrivare a Tramoni. Dany Mota e Pierini le alternative

Mediagol ⚽️ 23 gennaio - 08:34

Il mercato del Palermo subisce un’accelerazione decisiva: nelle ultime ore il club rosanero ha messo nel mirino Dennis Johnsen della Cremonese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il fantasista norvegese è ormai incanalata sui binari giusti, con un’operazione complessiva tra cartellino e ingaggio stimata intorno ai 4 milioni di euro. L’affondo decisivo potrebbe arrivare subito dopo la sfida contro il Modena, con il calciatore pronto a ricomporre in Sicilia la coppia d’oro già vista a Venezia con Pohjanpalo.

Tuttavia, l'arrivo del jolly norvegese non escluderebbe un secondo colpo nel reparto avanzato. Il ds Osti è alla ricerca di una punta pura che garantisca concretezza e incisività. Grazie alla partenza di Diakité, si libererà un secondo slot "Over" (dopo quello di Avella) che la dirigenza intende destinare interamente al pacchetto offensivo. Il sogno resta Matteo Tramoni del Pisa: nonostante la valutazione superiore ai 6 milioni, il City Group sta cercando la formula vincente (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato) per regalare a Inzaghi il talento corso.

Le alternative rimangono di alto livello: resiste il nome di Dany Mota Carvalho del Monza, che avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento nonostante un lieve infortunio rimediato in allenamento, e resta monitorato anche Nicholas Pierini del Sassuolo. La strategia è chiara: consegnare a Inzaghi una batteria di attaccanti capace di scardinare qualsiasi difesa per puntare dritti alla promozione.

Mentre la squadra affina la tattica offensiva e le palle inattive al Barbera, la società lancia un segnale anche ai tifosi. In vista di San Valentino, è stato presentato il “Love Pack 3 games”, un mini-abbonamento a prezzi agevolati (da 44 a 68 euro) per le prossime tre sfide casalinghe contro Empoli, Virtus Entella e Sudtirol. Un’iniziativa volta a blindare il sostegno del pubblico in quello che si preannuncia come il momento cruciale della stagione.