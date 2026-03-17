Serie B, volata finale: il Palermo tra sogno e realtà

Le ultime otto giornate saranno decisive per il cammino del Palermo

⚽️ 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 14:52)

La Serie B entra nella sua fase decisiva e il Palermo si prepara a vivere otto giornate fondamentali. La corsa per la promozione diretta resta apertissima e vede Venezia, Monza e il Frosinone al vertice, con i rosanero pronti a sfruttare ogni opportunità per restare in scia. La classifica è cortissima e ogni punto può decidere le sorti della stagione. La squadra di Inzaghi deve affrontare le ultime partite con concentrazione e determinazione, senza commettere errori contro avversarie dirette o squadre in lotta per la salvezza. Gli scontri diretti con i ciociari e la squadra capolista rappresentano momenti chiave: il match contro il Frosinone -alla 34^ giornata- si presenta come un crocevia fondamentale per capire se i rosanero possono restare vicini alle prime posizioni e mantenere viva la speranza di aggancio alla promozione diretta, mentre l’ultima giornata contro Venezia potrebbe decidere il destino della stagione.

Il calendario propone un equilibrio delicato tra partite casalinghe contro squadre che lottano per un posto ai playoff e a trasferte difficili che metteranno alla prova ancora una volta la maturità del Palermo. In queste otto giornate sarà fondamentale convertire in punti ogni partita contro avversari ostici e ottenere risultati utili negli scontri di vertice. La capacità di approfittare di eventuali passi falsi di Venezia, Monza o del Frosinone può davvero fare la differenza. In particolare, se le prime due della classe dovessero lasciare punti negli scontri diretti o perdere punti contro squadre di bassa classifica, la squadra palermitana avrebbe l’opportunità di avvicinarsi sensibilmente alla vetta.

Anche per il terzo posto, utile per giocare i playoff da favorita, le ultime giornate rappresentano un banco di prova importante. Raccogliere punti con continuità e sfruttare eventuali errori delle squadre rivali permetterebbe al Palermo di consolidare la propria posizione e di giocarsi tutto nel finale con un piccolo margine di vantaggio. In Serie B non sottovalutare nessuna squadra diventa essenziale. La differenza reti e il vantaggio negli scontri diretti saranno fattori da monitorare fino all’ultima giornata.

La volata finale della Serie B denota quindi un equilibrio delicato tra pressione, forma fisica e capacità tattica. Il Palermo dovrà dimostrare continuità, freddezza nei momenti chiave e attenzione a ogni dettaglio. La squadra può sfruttare le opportunità offerte dal calendario e dagli incastri tra le altre contendenti, trasformando le ultime otto giornate in una vera e propria prova di maturità. Ogni punto conquistato, ogni pareggio ottenuto o vittoria raccolta contro le squadre di vertice o di media classifica sarà determinante per mantenere vivo il sogno della promozione diretta o per consolidare la posizione playoff. Il destino dei rosanero passa dalle proprie mani, e il finale di stagione promette di essere una delle volate più avvincenti degli ultimi anni di Serie B.

Calendario a confronto delle prime 4: (dalle 31^ alla 38^ giornata)

31^ giornata: Palermo-Juve Stabia. Reggiana-Monza. Venezia-Padova. Frosinone-Bari;

32^ giornata: Padova-Palermo. Monza-Venezia Südtirol-Frosinone;

33^ giornata: Frosinone-Padova. Palermo-Avellino. Venezia-Juve Stabia. Catanzaro-Monza;

34^ giornata: Frosinone-Palermo. V.Entella-Venezia. Monza-Bari;

35^ giornata: Sampdoria-Monza. Bari-Venezia. Palermo-Cesena. Modena-Frosinone;

36^ giornata: Monza-Modena. Frosinone-Carrarese. Reggiana-Palermo. Venezia-Empoli;

37^ giornata: Mantova-Monza. Juve Stabia-Frosinone. Palermo-Catanzaro. Spezia-Venezia;

38^ giornata: Frosinone-Mantova. Monza-Empoli. Venezia-Palermo.