La Serie B entra nella sua fase decisiva e il Palermo si prepara a vivere otto giornate fondamentali. La corsa per la promozione diretta resta apertissima e vede Venezia, Monza e il Frosinone al vertice, con i rosanero pronti a sfruttare ogni opportunità per restare in scia. La classifica è cortissima e ogni punto può decidere le sorti della stagione. La squadra di Inzaghi deve affrontare le ultime partite con concentrazione e determinazione, senza commettere errori contro avversarie dirette o squadre in lotta per la salvezza. Gli scontri diretti con i ciociari e la squadra capolista rappresentano momenti chiave: il match contro il Frosinone -alla 34^ giornata- si presenta come un crocevia fondamentale per capire se i rosanero possono restare vicini alle prime posizioni e mantenere viva la speranza di aggancio alla promozione diretta, mentre l’ultima giornata contro Venezia potrebbe decidere il destino della stagione.
Serie B
Serie B, volata finale: il Palermo tra sogno e realtà
Il calendario propone un equilibrio delicato tra partite casalinghe contro squadre che lottano per un posto ai playoff e a trasferte difficili che metteranno alla prova ancora una volta la maturità del Palermo. In queste otto giornate sarà fondamentale convertire in punti ogni partita contro avversari ostici e ottenere risultati utili negli scontri di vertice. La capacità di approfittare di eventuali passi falsi di Venezia, Monza o del Frosinone può davvero fare la differenza. In particolare, se le prime due della classe dovessero lasciare punti negli scontri diretti o perdere punti contro squadre di bassa classifica, la squadra palermitana avrebbe l’opportunità di avvicinarsi sensibilmente alla vetta.
Anche per il terzo posto, utile per giocare i playoff da favorita, le ultime giornate rappresentano un banco di prova importante. Raccogliere punti con continuità e sfruttare eventuali errori delle squadre rivali permetterebbe al Palermo di consolidare la propria posizione e di giocarsi tutto nel finale con un piccolo margine di vantaggio. In Serie B non sottovalutare nessuna squadra diventa essenziale. La differenza reti e il vantaggio negli scontri diretti saranno fattori da monitorare fino all’ultima giornata.
La volata finale della Serie B denota quindi un equilibrio delicato tra pressione, forma fisica e capacità tattica. Il Palermo dovrà dimostrare continuità, freddezza nei momenti chiave e attenzione a ogni dettaglio. La squadra può sfruttare le opportunità offerte dal calendario e dagli incastri tra le altre contendenti, trasformando le ultime otto giornate in una vera e propria prova di maturità. Ogni punto conquistato, ogni pareggio ottenuto o vittoria raccolta contro le squadre di vertice o di media classifica sarà determinante per mantenere vivo il sogno della promozione diretta o per consolidare la posizione playoff. Il destino dei rosanero passa dalle proprie mani, e il finale di stagione promette di essere una delle volate più avvincenti degli ultimi anni di Serie B.
Calendario a confronto delle prime 4: (dalle 31^ alla 38^ giornata)
31^ giornata: Palermo-Juve Stabia. Reggiana-Monza. Venezia-Padova. Frosinone-Bari;
32^ giornata: Padova-Palermo. Monza-Venezia Südtirol-Frosinone;
33^ giornata: Frosinone-Padova. Palermo-Avellino. Venezia-Juve Stabia. Catanzaro-Monza;
34^ giornata: Frosinone-Palermo. V.Entella-Venezia. Monza-Bari;
35^ giornata: Sampdoria-Monza. Bari-Venezia. Palermo-Cesena. Modena-Frosinone;
36^ giornata: Monza-Modena. Frosinone-Carrarese. Reggiana-Palermo. Venezia-Empoli;
37^ giornata: Mantova-Monza. Juve Stabia-Frosinone. Palermo-Catanzaro. Spezia-Venezia;
38^ giornata: Frosinone-Mantova. Monza-Empoli. Venezia-Palermo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA