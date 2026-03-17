Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Juve Stabia:
Serie B
Palermo-Juve Stabia, la lista dei convocati di Inzaghi
La lista dei convocati di Mister Inzaghi per la partita di questa sera contro la Juve Stabia
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
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