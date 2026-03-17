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Palermo-Juve Stabia, la lista dei convocati di Inzaghi

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La lista dei convocati di Mister Inzaghi per la partita di questa sera contro la Juve Stabia
⚽️

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Juve Stabia: 

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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