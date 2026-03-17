Il derby veneto, un esordio in panchina e punti pesanti in palio: La preview del martedì di Serie B

L'anteprima del martedì di Serie B, che introduce la trentunesima giornata

Mediagol ⚽️ 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 10:49)

Archiviato il weekend, la Serie B riparte subito con il turno infrasettimanale, valevole per la trentunesima giornata.

PALERMO-JUVE STABIA

Si parte dal Barbera, dove il Palermo ospita la Juve Stabia. La sconfitta di Monza ha allontanato i rosanero dalla lotta al secondo posto, e adesso l’obiettivo più plausibile sembra quello di consolidare il terzo posto. La squadra di Abate arriva in Sicilia per cercare di consolidare il proprio piazzamento nella zona play-off, ma la vittoria manca da sei partite e il reparto offensivo sembra essersi inceppato nella fase cruciale del campionato.

VENEZIA-PADOVA

In serata il derby veneto tra Venezia e Padova. La capolista è reduce dal pareggio di Genova contro la Samp, mentre il Padova arriva in laguna con due sconfitte consecutive alle spalle. Il Venezia è atteso nel weekend nello scontro diretto contro il Monza, ma le parole di Stroppa cercano di incentrare l’attenzione sulla partita del Penzo contro il Padova. Da valutare alcuni casi delicati, soprattutto in avanti dove Yeboah rientra dal problema fisico che l’ha tenuto fuori sabato, e Adorante è diffidato. Sarà Stroppa a sciogliere le riserve domani e gestire al meglio la squadra per consolidare un primo posto che può lanciare i lagunari verso la A in questa settimana. Sponda Padova, la squadra di Andreoletti non avrà il supporto dei propri tifosi, la cui trasferta è stata vietata, e alla lunga lista degli indisponibili si è aggiunto l’ex Di Mariano, squalificato. Con la rosa rappezzata, il tecnico padovano punterà su una formazione compatta ed equilibrata, per evitare di concedere troppo spazio a una squadra che ha una media di due gol a partita nell’ultimo periodo. In avanti probabilmente agiranno Lasagna e Bortolussi, in modo tale da avere profondità e centimetri in area, mentre il vero rebus è sulla fascia sinistra. Al posto dello squalificato Di Mariano il ballottaggio è aperto tra Buonaiuto e Di Maggio, con quest’ultimo favorito e galvanizzato dal gol contro il Catanzaro. Pronto a subentrare Gianluca Caprari, la cui qualità può essere sempre decisiva in ogni momento della gara.

CATANZARO-MODENA

Non si gioca, invece, a Catanzaro. L’allerta meteo ha portato il sindaco della città calabrese a disporre il rinvio della gara tra Catanzaro e Modena. La sfida tra quarta e quinta è rinviata a data da destinarsi, e il recupero probabilmente metterà il sigillo alla zona play-off dell’una o dell’altra. Si attendono comunicazioni riguardo alla nuova data del match.

MANTOVA-CESENA

A Mantova il Cesena prova a riaccendere la miccia. È stato un weekend ai confini del thriller per i bianconeri, fatto di luci e ombre. La partita con il Frosinone è stata una delle gare più belle e spettacolari del campionato, e il 2-2 stava quasi stretto agli uomini di Mignani. La società però ha deciso di procedere ugualmente con l’esonero del tecnico, e il sostituto ha fatto parecchio rumore. La dirigenza americana ha scelto Ashley Cole, alla prima vera esperienza da allenatore dopo anni in veste di vice. Al Martelli di Mantova il tecnico inglese va alla ricerca di una vittoria che al Cesena manca da sette partite. Non sono attese particolari rivoluzioni vista l’ottima partita di domenica sul piano tattico, al massimo qualche rotazione a centrocampo e nelle fasce. Probabile l’impiego dal 1’ di Corazza, autore dei due gol contro il Frosinone, e Francesconi in mezzo al campo. In avanti Shpendi e Cerri dovrebbero fare di nuovo coppia, con il centravanti albanese pronto a riscattare l’errore dal dischetto della scorsa gara. Pochi dubbi anche per quanto riguarda l’undici di Modesto, reduce dal pareggio contro l’Empoli. In avanti si va verso la conferma di Mancuso, supportato da Buso e Bragantini. Momento di forma straordinario per il classe 2003 (5 gol nelle ultime 4 partite). Occhio anche alle possibili sanzioni, in vista del derby contro il Modena. Sono quattro i diffidati in casa Mantova, e dovrebbero scendere tutti in campo dal primo minuto. Attenzione alla “Legge del Martelli” perché nelle ultime gare sembra essere diventato un vero e proprio fortino per la squadra di Modesto.

REGGIANA-MONZA

Alla ricerca dell’allungo definitivo, il Monza va in trasferta a Reggio Emilia. La squadra di Bianco ha vinto e convinto nello scontro diretto contro il Palermo, e fuori dall’U-Power Stadium sta mantenendo un ritmo e una costanza di risultati importante. La Reggiana sta sprofondando in classifica, e la pesante sconfitta di Bari (4-1) rischia di lasciare strascichi importanti. Mister Rubinacci probabilmente opterà per qualche cambio, soprattutto in mezzo al campo dove nelle ultime gare è mancata qualità e quantità. Anche in difesa ballottaggi aperti e dubbi, con la Reggiana che non recupera nessuno degli infortunati in vista della gara con i brianzoli. Atteso qualche cambio anche da parte della squadra di Bianco, che ha perso Birindelli per infortunio ma ritrova Carboni, rientrato dalla squalifica. Dopo le belle parole spese in conferenza stampa, probabile l’impiego dal 1’ di Bakoune, mentre in avanti Petagna ed Hernani potrebbero rifiatare, spazio a Dany Mota e Colpani dietro Cutrone. Il Monza si prepara allo scontro diretto con il Venezia con la possibilità di allungare ancora al secondo posto, e come detto per i lagunari, in questa settimana si gioca un pezzo di Serie A diretta.

SPEZIA-EMPOLI

Punti pesanti in palio nella sfida tra Spezia ed Empoli, con la lotta salvezza che comincia a infuocarsi sempre di più. I toscani hanno cambiato guida tecnica durante la scorsa settimana, e l’esordio di Fabio Caserta contro il Mantova ha lasciato tante luci e tante ombre. Bene la reazione nel secondo tempo, ma troppi errori difensivi e due gol subiti nel primo tempo che hanno rischiato di compromettere la gara. È ancora difficile ipotizzare uno schieramento fisso del nuovo allenatore dell’Empoli, ma con molta probabilità si andrà verso la conferma del 4-2-3-1, con qualche ritocco alla formazione dopo la gara con il Mantova. Lo Spezia non è riuscito a dare continuità all’ottima gara contro il Monza, cadendo rovinosamente a Modena. La squadra di Donadoni è a pochi punti dalla salvezza, ma quest’anno sta mancando continuità di risultati e rendimento. Contro l’Empoli sono attesi numerosi cambi rispetto alla gara di Modena, a cominciare dal reparto difensivo che potrebbe anche essere cambiato in blocco (dentro Ruggero, Hristov e Bonfanti), mentre è sicuro del posto ovviamente Aristico, uno dei giocatori più in forma di tutto il girone di ritorno. Tanti dubbi, tanta incertezza, per una gara che rischia di essere il crocevia fondamentale per la stagione dell’una o dell’altra. Mancano sempre meno giornate e Spezia ed Empoli sono chiamate a dare un segnale forte in vista del rush finale. Appuntamento al Picco alle ore 20.