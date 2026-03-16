Giornale di Sicilia: “Johnsen ora chiede spazio, si scalda pure Magnani”

Il norvegese punta alla prima da titolarein casa, il centrale spera

⚽️ 16 marzo - 08:44

In vista della sfida contro la Juve Stabia, in casa Palermo si aprono nuove possibili soluzioni di formazione, soprattutto tra quei giocatori che nelle ultime settimane hanno trovato meno spazio. Secondo quanto racconta il Giornale di Sicilia, tra i segnali più interessanti arrivati dalla gara contro il Monza c’è stata la prestazione di Dennis Johnsen, uno dei pochi a portare qualità offensiva nella serata difficile dei rosanero.

L’attaccante norvegese ha mostrato spunti che finora si erano visti soltanto a tratti: una traversa, un tiro respinto dal portiere Thiam e alcune giocate verticali per i compagni. Pur senza trovare il gol, Johnsen ha dato segnali incoraggianti, soprattutto per atteggiamento e iniziativa, aspetti che potrebbero convincere Pippo Inzaghi a concedergli una chance dal primo minuto.

Anche il calendario potrebbe favorire questa scelta. Con tre partite in sette giorni, il tecnico del Palermo potrebbe infatti ricorrere al turnover. In questo scenario, il principale indiziato a lasciargli spazio sarebbe Le Douaron, che contro il Monza ha offerto la solita prova generosa ma senza riuscire a creare reali pericoli contro la solida difesa della squadra allenata da Bianco. L’attaccante francese resterebbe comunque un’importante opzione a partita in corso.

Per Johnsen si tratterebbe della prima volta da titolare al Barbera. Finora è partito dall’inizio soltanto nelle gare contro Sampdoria e Pescara. In una di queste occasioni, al Ferraris, era riuscito comunque a fornire un assist per Augello, ma senza riuscire a lasciare un segno particolarmente evidente. Ora l’obiettivo sarà dare continuità alle buone sensazioni viste a Monza e provare a ricostruire quell’intesa con Pohjanpalo che, ai tempi del Venezia, aveva fatto la fortuna della squadra lagunare.

Possibili novità anche in difesa. Giangiacomo Magnani, rientrato tra gli innesti del mercato invernale dopo l’interruzione del prestito, si candida per un posto nell’undici iniziale. Contro il Monza è entrato nel finale quando Inzaghi ha scelto di passare alla difesa a quattro e ha mostrato segnali di crescita.

Il difensore potrebbe prendere il posto di Peda, con cui si è alternato nelle ultime tre partite: finora il polacco è partito titolare mentre Magnani è subentrato, ma contro la Juve Stabia la staffetta potrebbe invertire l’ordine. L’idea sarebbe quella di garantire maggiore stabilità al reparto arretrato dopo alcune incertezze recenti.

Al momento appare invece difficile immaginare cambi per Bani e Ceccaroni. Il capitano resta un punto fermo per leadership ed esperienza, mentre il difensore mancino rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione dal basso, con Veroli come alternativa naturale.

Secondo il quotidiano, proprio giocatori come Johnsen e Magnani potrebbero diventare risorse importanti per il finale di stagione del Palermo, portando energia, personalità ed esperienza in una fase decisiva della corsa alla Serie A.