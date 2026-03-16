Palermo, GDS: “Ricompattarsi subito, anche per il terzo posto”

Il Palermo deve ripartire dopo Monza: fiducia dei tifosi e Juve Stabia crocevia per la corsa alla Serie A

⚽️ 16 marzo - 08:43

La pesante sconfitta contro il Monza ha lasciato il segno, ma attorno al Palermo resta un clima di sostegno che può diventare un punto di ripartenza per il finale di stagione. È questa la chiave di lettura proposta dal Giornale di Sicilia, che sottolinea come, nonostante il ko, la squadra sia stata accolta allo stadio Barbera da un gruppo numeroso di tifosi. Un atteggiamento diverso rispetto ad altre stagioni, quando risultati simili avrebbero probabilmente provocato contestazioni. Questa volta, invece, la tifoseria ha scelto di incoraggiare la squadra, replicando quanto già accaduto dopo la sconfitta di Pescara.

Un segnale forte di fiducia che coinvolge anche Pippo Inzaghi, considerato una delle principali garanzie per il popolo rosanero. La presenza di migliaia di tifosi a Monza, arrivati con la speranza di agganciare i brianzoli al secondo posto, dimostra quanto la piazza creda ancora nell’obiettivo.

Proprio da questo sostegno dovrà ripartire il Palermo nella prossima gara contro la Juve Stabia, un appuntamento che assume il valore di uno snodo importante della stagione. Continuare a soffermarsi su quanto accaduto allo stadio Brianteo, secondo l’analisi del quotidiano, non serve più. Nel primo tempo la squadra aveva tenuto testa agli avversari e si era ritrovata in svantaggio in maniera immeritata, ma nella ripresa i lombardi hanno dimostrato maggiore solidità difensiva e sono riusciti a colpire in contropiede.

Una partita ormai archiviata, anche se resta il rammarico per alcune scelte che hanno inciso sull’andamento della gara, come il cambio tra Pierozzi e Rui Modesto, ritenuto particolarmente pesante nell’economia del match.

Adesso lo sguardo deve essere rivolto alle prossime partite. Il distacco dalle prime due in classifica è aumentato, ma nel calcio nulla è definitivamente scritto. Inzaghi continua a sostenere che il Palermo può ancora lottare per la promozione diretta, anche se queste parole dovranno trovare conferma sul campo.

Per questo motivo la squadra è chiamata a ricompattarsi subito e a ripartire con decisione. Anche perché alle spalle dei rosanero c’è chi sta recuperando terreno: il Catanzaro, ad esempio, si trova a cinque punti e sta attraversando un buon momento.

Se nelle prossime settimane la corsa alla Serie A diretta dovesse complicarsi ulteriormente, diventerà allora fondamentale difendere almeno il terzo posto in classifica. Un piazzamento che permetterebbe al Palermo di affrontare i play-off in condizioni più favorevoli, evitando ostacoli che potrebbero rendere il percorso verso la promozione molto più difficile.