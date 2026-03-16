Giornale di Sicilia: “Ranocchia non c’è, rebus in mediana”

Domani il n. 10 squalificato dopo il giallo rimediato a Monza. Due opzioni per la sostituzione: Blin o Palumbo più arretrato

⚽️ 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 08:41)

La sconfitta contro il Monza lascia strascichi importanti in casa Palermo, soprattutto in vista della prossima sfida contro la Juve Stabia. Come racconta il Giornale di Sicilia, il pomeriggio di Filippo Ranocchia al Brianteo si è concluso nel peggiore dei modi: il cartellino giallo rimediato nel corso della gara, il quinto stagionale, gli costerà la squalifica e quindi l’assenza nella prossima partita.

Per il numero 10 rosanero non è stata una gara semplice. Nel primo tempo Ranocchia aveva comunque provato a incidere, servendo ad esempio il cross che ha portato al colpo di testa di Segre, sul quale il portiere Thiam è stato decisivo con un intervento importante. Nella ripresa, però, la sua prestazione è calata insieme a quella di tutta la squadra. In particolare pesa il duello perso in velocità con Azzi nell’azione che ha portato al terzo gol firmato da Colombo, oltre all’ammonizione che lo costringerà a saltare il prossimo impegno.

Per Ranocchia si tratterà soltanto della quinta assenza stagionale. In precedenza era rimasto fuori tra settembre e ottobre per un problema muscolare e a fine novembre aveva saltato la trasferta di Chiavari dopo un’espulsione rimediata nel turno precedente proprio contro la Juve Stabia. Il bilancio del Palermo senza di lui non è stato particolarmente brillante: una sola vittoria, contro lo Spezia, e tre pareggi contro Cesena, Venezia ed Entella.

L’assenza del regista pesa soprattutto dal punto di vista della costruzione del gioco. Ranocchia è infatti considerato la principale fonte di manovra della squadra, capace di gestire sia il palleggio corto sia le aperture lunghe e di collegare difesa e attacco. Anche se nelle ultime trasferte non è apparso sempre brillante, nessun altro in rosa sembra interpretare il ruolo con la stessa efficacia.

Per questo motivo Pippo Inzaghi è chiamato a individuare la soluzione migliore per sostituirlo. L’opzione più naturale sarebbe Blin, che ha già ricoperto quel ruolo nelle altre partite in cui il numero 10 era assente. Tuttavia il centrocampista, ex capitano del Lecce, non sta vivendo un momento particolarmente positivo e nell’ultima presenza contro il Mantova si era reso protagonista di un errore pesante, concedendo un rigore agli avversari e venendo poi espulso. Dargli nuovamente fiducia potrebbe comunque rappresentare un segnale di compattezza del gruppo.

Un’altra possibilità riguarda l’arretramento di Palumbo in mediana, soluzione già provata in passato dallo stesso Inzaghi. Questa scelta, però, toglierebbe qualità alla trequarti, privando l’attacco di un riferimento importante: non a caso Pohjanpalo ha realizzato cinque dei suoi venti gol proprio su assist dell’ex Modena.

Più defilate, invece, le altre opzioni. Gomes e Vasic garantirebbero maggiore fisicità ma meno creatività nella costruzione del gioco, mentre l’ipotesi Giovane appare poco praticabile considerando il minutaggio molto ridotto nel girone di ritorno.

Chiunque verrà scelto, sottolinea il quotidiano, dovrà contribuire insieme al resto della squadra a una reazione immediata dopo il pesante ko di Monza. La sfida contro la Juve Stabia diventa così un passaggio importante per dimostrare che il Palermo può ancora inseguire con convinzione l’obiettivo della Serie A.