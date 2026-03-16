Giornale di Sicilia: “Tutti stretti al Palermo, Inzaghi: «Io ci credo»”

Dopo Monza come il post-Pescara, i tifosi si fanno trovare allo stadio. Il tecnico ribadisce: «Direttamente o con i play-off, andremo in A»

⚽️ 16 marzo - 08:37

Nonostante la sconfitta contro il Monza, in casa Palermo il clima resta compatto e fiducioso. Come racconta il Giornale di Sicilia, a dimostrarlo è stata l’accoglienza dei tifosi rosanero nella notte di sabato allo stadio Barbera, dove oltre trecento sostenitori hanno atteso la squadra per manifestare sostegno nonostante il risultato negativo.

Protagonista del confronto con i tifosi è stato Pippo Inzaghi, che ha voluto trasmettere un messaggio chiaro e diretto. L’allenatore rosanero ha ribadito con convinzione la sua fiducia nella squadra, sostenendo che se il Palermo continuerà a esprimersi a questi livelli potrà arrivare tra le prime due oppure conquistare la promozione attraverso i play-off. Il tecnico ha parlato apertamente della Serie A come di un obiettivo reale, assicurando ai tifosi che la squadra farà di tutto per raggiungerla.

Durante l’incontro con i sostenitori, alla presenza anche del direttore sportivo Osti e della squadra, Inzaghi ha spiegato che contro il Monza la formazione ha dato tutto, ma che la partita è girata nel modo sbagliato. Ha però ricordato che mancano ancora otto gare e che, con l’appoggio del pubblico, il gruppo continuerà a lottare fino alla fine.

Il legame tra l’ex attaccante e il popolo rosanero, sottolinea il quotidiano, si è consolidato fin dalle prime settimane della stagione. Si tratta di un rapporto fatto di fiducia reciproca che si manifesta soprattutto nei momenti difficili. Non a caso anche dopo la sconfitta con il Pescara, avvenuta poche settimane fa, la tifoseria aveva scelto di stringersi attorno alla squadra.

L’accoglienza di sabato sera, con cori e incitamenti rivolti a giocatori e allenatore, rappresenta quindi l’ennesima dimostrazione di sostegno. I tifosi riconoscono alla squadra senso di appartenenza e spirito di sacrificio, elementi che hanno rafforzato il rapporto tra squadra e Curva Nord.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come lo stadio Barbera sia tornato a essere un vero fortino: le nove vittorie consecutive in casa dimostrano quanto il fattore campo possa incidere nella corsa alla promozione. Anche lontano da Palermo, però, il supporto non manca: a Monza, allo stadio Brianteo, erano presenti più di tremila sostenitori rosanero.

In questo momento non c’è spazio per recriminazioni. Squadra e tifosi guardano avanti, con un unico obiettivo: riportare il Palermo in Serie A. Le parole di Pippo Inzaghi, pronunciate con decisione davanti ai tifosi, suonano quasi come una promessa. Ora toccherà alla squadra confermarle sul campo, già a partire dalla prossima sfida contro la Juve Stabia, una partita che potrebbe pesare molto sul finale di stagione.