Palermo, Inzaghi: “È stata la miglior partita della stagione, sono orgoglioso dei miei”

Le parole del tecnico dei rosanero al termine della partita contro il Monza

⚽️ 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 20:28)

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Monza-Palermo terminata 3-0 in favore dei brianzoli

Inzaghi in conferenza stampa ha analizzato così la partita:

“È stata la miglior partita della stagione. Faccio i complimenti al Monza, ma sono orgoglioso della mia squadra. Gli episodi della gara però ci sono venuti storti.”

“Abbiamo fatto 20 tiri in porta contro una squadra che è fuori concorso. Sono dispiaciuto, ma gli applausi della gente dimostrano che ha capito che la squadra ha dato tutto. Potevamo essere più bravi, ovviamente, ma è stata una partita stregata.”

“Se siamo questi, non so se direttamente o attraverso i playoff, ma il nostro sogno si avvicina e possiamo arrivare lontano.”

Sulle scelte a partita in corso:

“Pierozzi? Rui Modesto sta bene. Speravo nelle sue spinte e in un quinto fresco per provare a pareggiarla.”

“Il nostro portiere penso che oggi non abbia fatto una parata. Questo è il calcio.”

Sul sostegno dei tifosi:

“C’è dispiacere perché volevamo regalare una vittoria alla nostra gente, visto che sono stati tutto il tempo sotto la pioggia. Ancora una volta però si sono dimostrati molto intelligenti e hanno capito la prestazione della squadra.”

Guardando al finale di stagione:

“Dobbiamo essere bravi già martedì. Mancano ancora otto finali, 24 punti. Se riusciremo a raggiungere i primi due posti bene, altrimenti proveremo a vincere i playoff se saremo questi.”

Sugli avversari:

“Petagna, Cutrone ed Hernani sono tre giocatori che ho nel cuore. Il Monza è fortunato ad averli. Onore al Monza: chi vince ha sempre ragione.”

“Io devo cercare di vedere tutto quello che di positivo abbiamo fatto. Non dovevamo prendere quel secondo gol, dovevamo essere più bravi, ma sotto il profilo dell’impegno e della lotta posso dire poco ai miei ragazzi.”

“Penso che adesso siamo una squadra. Muoviamo tutti questi tifosi perché probabilmente la gente ha capito che si può vedere il sole in lontananza. Però dobbiamo continuare a crescere e questa partita ci servirà.”

Infine:

“Il portiere del Monza è stato bravissimo, ha fatto interventi spettacolari. Il Monza merita il posto che ha in classifica, ma mancano ancora otto partite e noi venderemo cara la pelle. Giocare contro questo Palermo è dura per tutti.”

“Sono state due partite completamente diverse tra andata e ritorno. Rispetto all’andata ce la siamo giocata. Ci rivedremo tra otto giornate e vedremo dove saremo.”