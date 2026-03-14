Monza, Bianco: “Il Palermo è forte e lo ha dimostrato anche oggi, ma noi bravi a sfruttare le occasioni”

Le parole del tecnico della formazione lombarda al termine del match

⚽️ 14 marzo - 20:00

Paolo Bianco, allenatore del Monza, è intervenuto nel post partita in sala stampa:

“Questa squadra ha sempre dimostrato che, dopo un momento di difficoltà, riesce sempre a reagire. Oggi è stata una bella partita per chi l’ha vista. I nostri tifosi sono stati spettacolari: abbiamo giocato in casa noi, non il Palermo come qualcuno diceva. Non c’è stata partita.”

“Non è una gara determinante, anche se l’avessimo persa. C’è ancora troppo da giocare.”

“Tutti hanno fatto la partita perfetta. Anche all’andata, altrimenti non riesci a vincere 3-0 contro il Palermo. Abbiamo fatto la partita giusta e meritato questo risultato.”

Parlando di Ciurria ha aggiunto:

“È schizzato, ed è bello perché trascina gli altri ed è contagioso. Porta un’energia pazzesca e ha fatto di tutto per mettere in difficoltà gli avversari.”

Sulla possibilità di incontrare ancora il Palermo:

“Il Palermo sarà contento di non affrontarci più? Speriamo anche noi di non doverli rincontrare: sono forti e lo hanno dimostrato anche oggi. Noi però abbiamo sfruttato le occasioni. I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile.”

Infine, uno sguardo alla prossima partita:

“Mercoledì dobbiamo confermare quanto di buono fatto oggi. Il campo non era da giochisti, ma da cose pratiche. Non dobbiamo perdere la nostra identità, ma adattarci ai momenti. Tutti hanno fatto la partita giusta, altrimenti non vinci contro un avversario dello stesso livello, o per certi aspetti anche superiore.”

Su Adam Bakoune:

“Può fare il titolare in questa squadra. Mi dà sensazioni positive, difficilmente molla l’osso e so come può mettere in difficoltà l’avversario.”