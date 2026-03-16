Palermo, GDS: “Bocciati negli scontri diretti, ma ce ne sono altri 2”

Solo due punti contro le prime tre, Pohja inefficace contro le difese più forti

⚽️ 16 marzo - 08:39

Il Palermo continua a incontrare difficoltà negli scontri diretti contro le squadre di alta classifica. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, la pesante sconfitta per 3-0 contro il Monza ha confermato un andamento già emerso nella gara d’andata e ha ridimensionato, almeno per il momento, le ambizioni di promozione diretta dei rosanero. Nonostante questo, Pippo Inzaghi ha ribadito la volontà di continuare a lottare finché la matematica non chiuderà definitivamente ogni possibilità.

Il bilancio del Palermo nelle sfide contro le principali rivali racconta infatti di grandi difficoltà. Nei quattro confronti disputati finora contro Monza, Venezia e Frosinone, i rosanero hanno raccolto soltanto due punti, entrambi arrivati nei pareggi casalinghi contro le squadre allenate da Alvini e Stroppa. A pesare è soprattutto il dato offensivo: nessun gol segnato e sei subiti, tutti contro il Monza.

La stagione, però, offre ancora altre occasioni per cambiare questo trend. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare in trasferta il Frosinone ad aprile e il Venezia a maggio, due appuntamenti che potrebbero permettere ai rosanero di riscattarsi negli scontri al vertice. Per riuscirci servirà però un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato allo stadio Brianteo, dove, pur evidenziando qualche miglioramento rispetto alla gara d’andata, il Palermo è apparso meno solido degli avversari soprattutto nella ripresa.

In calendario restano anche sfide importanti al Barbera, come quelle contro Cesena e Catanzaro, che potrebbero rappresentare un banco di prova decisivo e al tempo stesso un’importante spinta morale in vista di eventuali play-off. La sensazione, sottolinea il quotidiano, è che la classifica rispecchi la realtà: il Palermo sembra avere ancora qualcosa in meno rispetto alle prime tre della graduatoria.

Tra i temi principali emersi c’è anche il momento difficile di Joel Pohjanpalo negli scontri contro le squadre di vertice. Il capocannoniere della Serie B, pur avendo già realizzato venti reti stagionali, non è ancora riuscito a incidere contro le prime otto della classifica. Anche nella partita di Monza il centravanti è apparso in difficoltà: ha avuto pochi palloni giocabili e ha trovato spazio solo per un tentativo pericoloso nel finale.

Il valore dell’attaccante resta comunque indiscusso e il suo contributo è stato fondamentale per il cammino del Palermo, ma contro difese di alto livello le difficoltà sono state evidenti. Con otto giornate ancora da disputare, i rosanero hanno comunque il tempo per cambiare marcia e dimostrare di poter competere davvero nella corsa alla Serie A.