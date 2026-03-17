Palermo, ultima chiamata per i primi due posti: vincere per tenere la speranza ancora viva

Pohjanpalo e compagni vogliono ancora regalarsi una chance di promozione diretta, con otto gare da giocare e, quindi, 24 punti a disposizione; missione difficile, ma matematicamente ancora possibile, con la possibilità di scivoloni delle prime tre. I rosa dovrebbero disputare un periodo perfetto , e non è scontato adesso che i punti valgono doppio, con le squadre definite più "abbordabili" adesso affamate di punti per il raggiungimento degli obiettivi di inizio stagione. La partita delle 19:00, quindi, raggiunge un peso specifico enorme: non solo tre punti che garantirebbero di rimanere in scia, ma anche la possibilità di sfatare l'incredibile tabù della squadra di SuperPippo contro le prime otto della classe: cinque punti conquistati nelle gare contro queste squadre, frutto di cinque pareggi e quattro sconfitte , con soli due gol segnati . Un trend da invertire immediatamente viste le cinque gare proprio contro queste compagini nel rush finale di campionato: mantenere un ritmo del genere minerebbe il percorso anche solo per il quarto posto, visto il buonissimo rendimento dell'inseguitrice Catanzaro .

Dall'altra parte la squadra di Abate, dopo nove risultati utili consecutivi tra dicembre e febbraio, ha collezionato solo tre punti nelle ultime sei gare, perdendo terreno sulla quinta posizione e rischiando di perdere il posto playoff, nonostante l'ottimo lavoro dei campani, anche quest'anno tra le sorprese del campionato. L'ultima gara contro la Carrarese è stata emblematica del periodo delle vespe: buon palleggio, pallino del gioco in mano per una buona parte di gara, ma un solo punto portato a casa, anche grazie all'avversario che ha retto per poi colpire con i suoi mezzi, evidenziando una fase offensiva che è il tendine d'Achille della squadra: trentatré gol in campionato, peggior score realizzativo delle prime 8. Dato sicuramente viziato dall'infortunio del bomber Candellone, che ha realizzato 7 gol nelle prime ventuno gare, prima di incappare nel brutto infortunio che ancora oggi lo tiene ai box. Oltretutto, il centravanti attualmente titolare, Gabrielloni, sarà squalificato per la gara del "Barbera".