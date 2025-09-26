Ex Palermo, Giacomo Filippi: “I rosanero mi hanno fatto un’ottima impressione”

Le parole dell’ex allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, a TMW

26 settembre 2025

Giacomo Filippi, ex allenatore del Palermo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole:

“Mi aspettavo di vedere Lucca in Serie A e con una maglia importante come quella del Napoli? Certo che sì. Quando l’ho allenato a Palermo era chiaro che avesse determinazione e potenzialità. Napoli non è una piazza come le altre, è normale che paghi lo scotto iniziale, ma sono convinto che riuscirà a imporsi”.

“Chi può essere l’anti Napoli? L’Inter. È una squadra forte, collaudata, ma credo che gli azzurri abbiano qualcosa in più rispetto all’anno scorso. Non hanno fatto un mercato milionario, bensì intelligente, mirato, con giocatori di prospettiva”.

“E la Serie B? Il Palermo contro il Bari mi ha impressionato: ha concesso pochissimo e si vede che c’è la giusta sintonia con l’allenatore. Tutti si sacrificano e questo fa la differenza. Vedo bene anche il Venezia, mentre Monza ed Empoli hanno le qualità per risalire. E poi c’è il Modena, che ha fatto un mercato davvero positivo”.

“In Serie C chi vedo favorito? Benevento, Salernitana e Catania partono davanti a tutti, ma occhio alle sorprese. Il Cosenza, ad esempio, ha mantenuto gran parte della rosa e può contare su un ottimo tecnico”.

“E io? Sono pronto a rientrare. Continuo ad aggiornarmi, anche se a volte mi sono stancato di farlo (sorride, ndr). La verità è che non vedo l’ora di tornare in panchina: aspetto solo la chiamata giusta”.