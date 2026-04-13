Iannarilli goleador, Spezia sempre più giù: la 33ª di Serie B in pillole

Il resoconto sulle gare, e alcuni protagonisti, della 33ª giornata di Serie B

⚽️ 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 10:32)

di Dennis Rusignuolo

Meno quattro. Il countdown è diventato un esercizio abituale, perché tutti non vedono l’ora di concludere la stagione, o quasi. A 360 minuti dal termine nessuno è ancora retrocesso, nessuno e promosso, e i playoff non sono completamente blindati, ma questo turno ha raccolto di tutto: vittorie da “sei punti”, scatti salvezza, un gol del portiere… Insomma: in B non ci si annoia mai.

Si parte da Avellino. Parafrasando Cesare Cremonini, si potrebbe dire che Nessuno vuol essere il Catanzaro. Nelle ultime due gare la squadra di Aquilani ha raccolto soltanto due pareggi, ma entrambe le partite vanno raccontate. Con il Monza una partita folle, terminata in 10 contro 9 e chiusa da un rigore realizzato da Pessina all'ultimo pallone della partita. Contro l'Avellino il copione è simile: giallorossi in vantaggio, in difficoltà nella gestione del risultato, con un altro rigore da affrontare. Questa volta Pigliacelli era riuscito a ipnotizzare Favilli, ma al novantesimo, di nuovo all'ultimo pallone della partita, Iannarilli trova il pareggio. Nulla di clamoroso, se non fosse che l'ultima presenza di Iannarilli risale al primo novembre, e che di ruolo fa il portiere. Senza alcuna indicazione, il portiere classe 90' si aggiunge ai biancoverdi in area. Il pallone di Insigne raggiunge proprio lui, colpisce in tuffo ma Pigliacelli blocca in due tempi. Mentre mezzo Avellino circonda l'arbitro, Iannarilli sta già esultando perché ha visto il pallone oltrepassare la linea. Il VAR gli darà ragione, e al Partenio esplode la festa dei Lupi. Un punto d'oro per la squadra di Ballardini, che raggiunge quota 40 punti. Per il Catanzaro il secondo pari consecutivo, il secondo thriller di fila. Copertina per Iannarilli che realizza il suo secondo gol in carriera. Era dal 2020 che in B non si vedeva un portiere tra i marcatori. Chi? Ivan Provedel con la Juve Stabia, su assist di Calò.

A proposito: Calò quell'anno realizzò 4 gol e 14 assist in campionato. Quest'anno sogna, anzi, segna e fa sognare il Frosinone: gli assist sono praticamente quelli, già 12, ma contro il Palermo è arrivata l'ottava rete stagionale. Nonostante una gara sottotono, merito di un grande Palermo, il centrocampista ciociaro aveva aperto le danze con una punizione meravigliosa, e la Serie A si era avvicinata di qualche passo. Poi però, a uno dei migliori centrocampisti del campionato, ha risposto Ranocchia, un altro che fa sicuramente parte di questa classifica, e l'1-1 concretamente non accontenta nessuno. Nonostante il risultato è stato probabilmente il miglior Palermo della stagione, per intensità e prestazione, e il segnale in vista del finale è forte: i rosanero sono ampiamente sul pezzo. Il Frosinone rimane al secondo posto, ma adesso il distacco dal Monza è azzerato visto il successo dei brianzoli contro il Bari. Prepariamoci a una lotta per la Serie A al cardiopalma.

Weekend che fa parlare anche di stadi, perché il Padova riaccoglie i suoi tifosi in Curva Sud nella gara contro l'Empoli. La squadra di Breda ritrova il successo dopo cinque sconfitte consecutive, sorpassa proprio i toscani e prova a respirare un po'. A Chiavari, invece, l'Entella ferma un'altra big. Dopo Palermo, Frosinone e Monza, al Comunale si ferma anche il Venezia. Partita intensa e ricca di polemiche, a cominciare dal cartellino rosso per Schingtienne, per condotta violenta su Marconi. Di Haps e Guiu le reti. Hanno dell'incredibile i dati sul rendimento interno della squadra di Chiappella: in questa Serie B, l'Entella ha raccolto l'80% dei suoi punti in casa, mentre in trasferta è la peggior squadra per rendimento. Al momento la classifica recita "play-out" ma la lotta per non retrocedere è un rollercoaster ed è un attimo che ti ritrovi al decimo posto o in fondo alla classifica.

Fondo che al momento ha un solo padrone, sempre più in difficoltà. Lo Spezia perde anche lo scontro con il Mantova, e adesso è ultimo in solitaria. Al Picco la squadra di D'Angelo non gioca una brutta partita, ma la serenità e la fantasia dei giocatori del Mantova hanno indirizzato la partita. In questo momento la sensazione è che i ragazzi di Modesto non sappiano segnare gol brutti, e anche al Picco arrivano due gol stupendi, che si aggiungono alla perla di Marras della scorsa giornata. Stappa la partita il piazzato di Bragantini, la chiude un arcobaleno a giro di Buso. Per lo Spezia un paio di grandi parate di Bardi e una traversa colpita da Artistico, a dimostrazione che oltre alla serenità manca anche un po' di fortuna. Con poche gare e tanti punti da recuperare, la stagione dello Spezia rischia di terminare nel peggiore dei modi, ma il discorso fatto per l'Entella è analogo a tutte le squadre: basta poco per stravolgere tutto. Il Mantova torna a sorridere in trasferta dopo tre mesi, e come l'Avellino raggiunge quota 40 punti.

Torna a sorridere anche la Reggiana, che batte in bello stile la Carrarese e supera Spezia e Pescara. È ancora presto per parlare di "effetto Bisoli" ma al Mapei la Reggiana è sembrata tutto fuorché una squadra in evidente difficoltà: intensità, ritmo, palleggio, verticalizzazioni. Il vantaggio è una bella combinazione tra Portanova e Bertagnoli, conclusa con il piazzato del numero 90. La Carrarese risponde con un palo colpito da Hasa, ma la squadra di Bisoli gioca bene, e chiude il match alla mezz'ora: azione tutta di prima per liberare Lambourde sulla destra, cross basso e colpo di tacco di Bertagnoli. Nella ripresa gestione e tre punti in cassaforte. Successo che rilancia la Reggiana, che torna a crederci. La scena al Mapei se l'è presa Bertagnoli, ma l'impronta di Bisoli si è iniziata a notare, quindi da monitorare il finale di campionato degli emiliani.

Gli altri risultati:

Pescara-Sampdoria 1-2

Sudtirol-Modena 1-1

Juve Stabia-Cesena 2-0

Monza-Bari 2-0

Si chiude un altro turno spettacolare in Serie B, è cominciata la volata finale.

Adesso non si può più sbagliare!