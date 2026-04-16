Palermo-Cesena: numeri e precedenti della gara del Barbera

Numeri e precedenti del match della 34ª giornata

⚽️ 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 16:14)

Il weekend spartiacque del finale di stagione. Manca sempre meno alla fine del campionato, e Palermo e Cesena sono ancora in corsa per conquistare il loro obiettivo. Si gioca sabato alle 17.15, ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. In palio al Barbera ci sono punti pesanti: il Palermo prova a insidiare Monza e Frosinone per la Seria A, il Cesena prova ad alzare la saracinesca sulla lotta ai play-off.

I precedenti

Il confronto tra i rosanero e il Cesena è pressoché equilibrato, visti gli otto pareggi nei tredici incontri totali. Il confronto sorride al Palermo nelle vittorie complessive: 3 contro le 2 del Cesena. Negli ultimi anni gli emiliani non hanno mai perso contro i rosanero, l'ultima sconfitta risale addirittura al 2014. In più, a testimonianza dell'equilibrio tra le due squadre, gli ultimi due match del Barbera sono terminati con il risultato di 0-0.

Numeri e cifre

Nonostante l'equilibrio che viene fuori dagli scontri diretti, in classifica la distanza è abissale e i pronostici sembrano convergere su un chiaro esito. Ventuno punti separano Palermo e Cesena, che dichiaratamente puntano a obiettivi diversi. Con 65 punti il Palermo va a caccia della promozione diretta, e la lotta con Monza e Frosinone probabilmente si protrarrà fino al termine della regular season. Il Cesena è in piena lotta per l'ultima piazzola dei play-off. 44 punti in classifica, con un sottile vantaggio di due punti sulla Carrarese, attualmente al nono posto. Sono state ufficializzate le date degli spareggi, e il finale di stagione del Cesena è proiettato verso il primo turno dei play-off, in programma il 12 maggio.

Alcune statistiche

Il Palermo è la seconda miglior difesa del campionato: 28 gol subiti, uno in più del Monza, mentre il Cesena è una delle difese meno solide, sicuramente la più fragile della parte sinistra della classifica. In attacco le due squadre invece si equivalgono in termini di gol attesi, anche se concretamente il Palermo ha segnato 13 gol in più (55 reti) contro le 42 segnature del Cesena. Gli emiliani sono una delle squadre più "sprecone" di tutta la Serie B, secondi solo al Venezia in quanto a occasioni fallite.

Lo stadio

Il pubblico rosanero nel frattempo si prepara per riempire gli spalti per quella che sarà una delle partite decisive del finale della stagione. Il club ha già aggiornato con dati incoraggianti di affluenza e si prevede dunque il pubblico delle grandi occasioni. Palermo, infatti, non si arrende all’idea di giocarsi tutte le proprie carte per ottenere una promozione in Serie A che ormai manca da moltissimi anni.