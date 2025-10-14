Corriere dello Sport: “Ranocchia ok, spera di essere convocato”

Palermo, Ranocchia verso il rientro: Inzaghi ritrova i nazionali e prepara la sfida col Modena

⚽️ 14 ottobre - 07:43

Nel suo articolo per il Corriere dello Sport, Antonio La Rosa racconta la ripresa degli allenamenti del Palermo a Torretta, dopo due giorni di pausa. La squadra di Filippo Inzaghi entra nella fase più intensa della preparazione in vista del big match contro il Modena, in programma domenica al “Barbera”.

Buone notizie per il tecnico rosanero, che riavrà a disposizione i due finlandesi impegnati con la Nazionale. Joel Pohjanpalo tornerà con energie ancora fresche, avendo giocato solo una ventina di minuti nell’ultima gara dell’Olanda contro la Lituania, dopo essere stato titolare nella sfida precedente. Anche Jesse Joronen ha disputato per intero la partita e si candida naturalmente a difendere ancora la porta rosanero contro gli emiliani.

Nel reparto dei portieri si segnala inoltre un rientro importante: Gomis, fermo da agosto per una frattura al radio del braccio destro, ha ripreso confidenza con il pallone e si avvicina al ritorno in gruppo, aumentando così la concorrenza interna.

Sotto osservazione resta Ranocchia, che ha saltato le ultime tre gare ma spera di ricevere la convocazione per la sfida di domenica. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma il giocatore mostra segnali incoraggianti e punta a rientrare tra i disponibili.

Parallelamente alla preparazione tecnica, in città cresce l’attesa anche per un altro evento: i 125 anni del Palermo. Come sottolinea il quotidiano, la ricorrenza sarà celebrata sabato con una speciale edizione di “Rosanero Kids”, iniziativa dedicata a bambini e famiglie che si terrà al “Barbera”. Tra le novità di quest’anno, la prima apertura del museo del Palermo ai più piccoli, che potranno visitarlo e vivere da vicino la storia del club.

Un doppio appuntamento, dunque, attende la squadra e i tifosi rosanero: quello sportivo, con una sfida che può valere la vetta della classifica, e quello simbolico, con la celebrazione di una storia ultracentenaria che continua a unire generazioni di appassionati.