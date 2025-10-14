Corriere dello Sport: “Il Palermo vuole tutto con la forza del Barbera”

Ci sono altri 5 giorni a disposizione per la gara contro la capolista ma sono già certi 28.650 tifosi. Il record stagionale è a rischio

⚽️ 14 ottobre - 07:40

Nel Corriere dello Sport, Paolo Vannini racconta l’atmosfera elettrica che si respira a Palermo in vista della sfida di domenica contro la capolista Modena. Il titolo del pezzo è chiaro: “Il Palermo vuole tutto con la forza del Barbera”. E in effetti, i numeri parlano da soli.

Il quotidiano evidenzia come la passione del pubblico rosanero stia vivendo un nuovo apice sotto la guida di Filippo Inzaghi. In appena cinque gare interne – considerando anche l’amichevole di lusso contro il Manchester City – il Barbera ha già accolto oltre 160.000 spettatori, con una media di oltre 32.000 a partita.

Le proiezioni per il match contro il Modena sono ancora più impressionanti: a cinque giorni dalla gara, risultano già 28.650 presenze confermate, e il record stagionale (32.752 spettatori nella semifinale playoff col Venezia nel 2024) è destinato a cadere. Il duello al vertice con gli emiliani potrebbe addirittura riportare il dato vicino al record assoluto di 35.872 spettatori registrato nel 2010 contro la Sampdoria.

Il giornale sottolinea come il “binomio perfetto” tra Inzaghi e la tifoseria abbia ricreato un feeling speciale: il tecnico, abituato agli stadi “incandescenti”, ha saputo toccare le corde giuste, restituendo entusiasmo e fiducia a una piazza che ora sostiene la squadra anche nei momenti difficili. Esemplare il comportamento dei tifosi nel recente match con il Venezia, quando – nonostante le difficoltà – sono arrivati solo incoraggiamenti e non fischi.

L’articolo sottolinea anche il ruolo del pubblico come “spinta decisiva” per i giocatori, che si nutrono dell’energia del Barbera. Il Palermo di Inzaghi, pur non offrendo un calcio spettacolare, mostra grinta e compattezza, caratteristiche che la gente apprezza e che hanno alimentato una serie utile di sette risultati consecutivi.

Infine, una parentesi sulla situazione di Alessio Dionisi: la rescissione con il Palermo non è ancora formalmente completata, ma il club rosanero è al corrente dei contatti tra l’ex tecnico e l’Empoli. La società siciliana è pronta a dare il via libera, anche per liberarsi di un ingaggio pesante rimasto a bilancio dopo l’addio estivo.

Il Corriere dello Sport chiude ricordando che la sfida con il Modena non sarà solo una partita per il primo posto, ma un nuovo segnale della rinascita dell’entusiasmo rosanero, alimentato da una squadra solida e da uno stadio che sta tornando a essere una vera fortezza emotiva.