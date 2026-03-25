Palermo, addio a Giovanni Ferrara, ex presidente dei rosanero

Addio al presidente della storica rinascita dopo la radiazione del 1986

Mediagol ⚽️ 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 12:22)

Palermo piange Giovanni Ferrara. L'ex presidente del club rosanero si è spento nella notte, all'età di 75 anni, a causa di un malore. Ferrara era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Civico" di Palermo, dove è stato comunicato il decesso.

Imprenditore e titolare dell'azione casearia "Pasta Ferrara", diventò presidente del Palermo nel 1988, due anni dopo la radiazione che aveva gettato il club nell'oblio. Ferrara rimase in carica fino al 2000, contribuendo attivamente alla rinascita dei rosanero. Durante la sua presidenza il Palermo oscillò tra la Serie B e la C1, ma rimane indelebile nella mente dei tifosi rosanero il trionfo in Coppa Italia Serie C nel 1993, con Orazi in panchina, così come rimane intatto il ricordo del "Palermo dei picciotti" guidato da Ignazio Arcoleo.

Anche il club rosanero, e il sindaco Lagalla si sono uniti al cordoglio della famiglia e di tutta la comunità palermitana

Il comunicato del Palermo

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ferrara, presidente del Palermo Calcio tra il 1989 e il 2000. Il ricordo del presidente Giovanni Ferrara rimarrà custodito nella memoria collettiva del Palermo e di tutti i suoi tifosi, con il suo tratto signorile, la grande passione per i nostri colori e uno straordinario rispetto per le persone e per gli impegni assunti, sempre a tutela e difesa del nostro Palermo. Anche in momenti molto difficili e faticosi per lui, per la sua famiglia e per il Club, ma sempre pieni di passione, partecipazione e di coinvolgimento incondizionato per la squadra, ha sempre difeso ed aiutato tutto e tutti”

Il messaggio del sindaco

"Con profondo dispiacere apprendo della scomparsa dell'ex presidente del Palermo, Giovanni Ferrara. Ci lascia un uomo perbene, carico di passione e di visione che insieme ai suoi soci, pur tra mille difficoltà, ha contribuito alla causa della squadra rosanero, tenendo alto lo spirito di appartenenza. Tutti noi gli riconosciamo l'impegno quotidiano e di amore per i nostri colori. Alla sua famiglia rivolgo il cordoglio e la vicinanza dell'Amministrazione comunale"