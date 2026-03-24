Palermo, agente di Diakitè: “La scelta giusta era abbandonare i rosanero. Ritorno? Vedremo”

Fabrizio Ferrari, procuratore di Salim Diakitè ha rilasciato delle dichiarazioni alla Palermo Football Conference: «È chiaro che, nel mio lavoro di procuratore, devo fare le scelte giuste. La scelta giusta era abbandonare Palermo e la soluzione migliore era la Juve Stabia, una squadra che fa della forza fisica e della cattiveria agonistica i suoi punti di forza. Per il suo modo di giocare, per Diakité è la squadra migliore da scegliere dopo mesi negativi in rosanero.Non so se farà ritorno al Palermo: bisogna vedere cosa decideranno il Palermo e la Juve Stabia, che sta facendo un buon campionato ed è in zona playoff. Vediamo come finisce la stagione e poi si valuterà.»