Stadio Renzo Barbera, l’assessore Anello: “Stiamo lavorando con la società per l’obiettivo EURO 2032”

"Stiamo facendo di tutto per fare in modo che ci possa essere anche il Barbera tra gli stadi selezionati. Sappiamo bene che lo stadio per una prima selezione per Euro 2032 era stato escluso. Noi stiamo lavorando in perfetta sinergia con la società del Palermo FC, per un obiettivo che sarebbe straordinario e darebbe alla città grande risalto e vedrebbe lo stadio riqualificato al meglio. Lo stadio, per partecipare a EURO 2032, dovrà avere dei requisiti che lo renderebbe tra i migliori d'Italia e d'europa. Stiamo lavorando per l'obiettivo", ha concluso.