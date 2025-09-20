Palermo-Bari, il dato definitivo degli spettatori

Il Palermo continua la sua striscia positiva in campionato con 1 pareggio e 3 vittorie, l’ultima proprio oggi contro il Bari per 2-0 grazie alle reti di Le Douaron e Gomes. Il supporto del pubblico nelle tre gare casalinghe non è affatto mancato ed oggi è stato raggiunto un nuovo record. Fra i tre match momentaneamente giocati al Renzo Barbera questo è stato quello con più spettatori, 32.363, superando addirittura i 32.181 della gara contro il Frosinone terminata 0-0.