Il Palermo continua la sua striscia positiva in campionato con 1 pareggio e 3 vittorie, l’ultima proprio oggi contro il Bari per 2-0 grazie alle reti di Le Douaron e Gomes. Il supporto del pubblico nelle tre gare casalinghe non è affatto mancato ed oggi è stato raggiunto un nuovo record. Fra i tre match momentaneamente giocati al Renzo Barbera questo è stato quello con più spettatori, 32.363, superando addirittura i 32.181 della gara contro il Frosinone terminata 0-0.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il dato
Palermo-Bari, il dato definitivo degli spettatori
La gara vinta per 2-0 in favore dei rosanero è stata quella con più spettatori al momento al Renzo Barbera. 15.589 biglietti venduti che si sommano ai 16.504 abbonati…
© RIPRODUZIONE RISERVATA