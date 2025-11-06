Oggi, 6 Novembre, si è svolta la seduta odierna di allenamento dei rosanero. Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo FC:
Palermo, il report della seduta odierna: lavoro sulla costruzione dal basso e sviluppo offensivo
“È proseguita stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia.
I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione offensiva sulla costruzione dal basso e un lavoro basato sullo sviluppo offensivo. A concludere la seduta un focus sulle palle inattive a favore”.
