mediagol notizie Palermo, il report della seduta odierna: lavoro sulla costruzione dal basso e sviluppo offensivo

Il comunicato

Palermo, il report della seduta odierna: lavoro sulla costruzione dal basso e sviluppo offensivo

Ritiro Palermo
Il report dell’allenamento odierno dei rosanero
Mediagol ⚽️

Oggi, 6 Novembre, si è svolta la seduta odierna di allenamento dei rosanero. Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo FC:

“È proseguita stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione offensiva sulla costruzione dal basso e un lavoro basato sullo sviluppo offensivo. A concludere la seduta un focus sulle palle inattive a favore”.

Leggi anche
Palermo, Pierozzi inserito nella squadra della settimana di FC26 dopo le due reti e...
Corriere Dello Sport: “Brunori-Pohjanpalo, il Palermo in tandem”

© RIPRODUZIONE RISERVATA