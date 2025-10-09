Alle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valevole per la 8ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera. Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo FC:
Le info
Palermo-Modena, a breve partirà la vendita dei biglietti: tutte le info
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.
LEGGI ANCHE
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI—
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65*
|Under 16**
|Under 14***
|PROMO UNIPA****
|Centralissima
|103 €
|82 €
|82 €
|–
|–
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|–
|–
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|–
|–
|Gradinata Inferiore
|34 €
|30 €
|30 €
|–
|25 €
|Gradinata Superiore
|28 €
|23 €
|23 €
|14 €
|21 €
|Curve
|22 €
|18 €
|18 €
|–
|16 €
“–” Riduzione non disponibile
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (LUN 13/10 -MAR 14/10 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
ROSANERO EXPERIENCE—
Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo.
OMAGGI UNDER 14—
I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
INFO OSPITI—
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
© RIPRODUZIONE RISERVATA