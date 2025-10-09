Mediagol
Palermo-Modena, a breve partirà la vendita dei biglietti: tutte le info

Tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti di Palermo-Modena in programma il 19 ottobre allo stadio Renzo Barbera
Alle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valevole per la 8ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera. Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo FC:

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

  • sito Vivaticket;

  • punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

    • DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

    —  

       SettoreInteroDonne/Over 65*Under 16**Under 14*** PROMO UNIPA****
    Centralissima103 €82 €82 €
    Tribuna Centrale73 €57 €57 €
    Tribuna Laterale48 €40 €40 €
    Gradinata Inferiore34 €30 €30 €25 €
    Gradinata Superiore28 €23 €23 €14 €21 €
    Curve22 €18 €18 €16 €

    “–” Riduzione non disponibile 

    * riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

    ** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

    *** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale

    **** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (LUN 13/10 -MAR 14/10 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

    ROSANERO EXPERIENCE

    —  

    Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo.

    CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

    OMAGGI UNDER 14

    —  

    I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

    CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

    INFO OSPITI

    —  

    In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

    PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;

  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;

  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;

  • Ridotto under 16: non cedibile;

  • Ridotto under 14: non cedibile;

  • Promo università: non cedibile.

    • Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

    •  

