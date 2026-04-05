Presenza illustre tra le tribune del Barbera. In occasione della gara tra Palermo e Avellino, il presidente della Repubblica Mattarella ha deciso di seguire la partita allo stadio, approfittando delle festività pasquali trascorse in Sicilia.
LA VISITA
Palermo-Avellino, in tribuna presente il presidente della Repubblica Mattarella
Presenza illustre allo stadio Barbera per la gara con l'Avellino
Il Presidente torna al Barbera dopo quasi un anno, ultima presenza agosto 2025 contro il Frosinone. Un'occasione per rinnovare il legame con il club rosanero, iniziato già tre anni fa con la storica visita al Palermo Museum.
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