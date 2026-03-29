Palermo, parole al miele di Inzaghi: “Palermo è qualcosa di magico”

Le parole del tecnico rosanero

⚽️ 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 18:16)

C'è anche l'allenatore rosanero Filippo Inzaghi nel documentario di Four Four Two, "Palermo Rising". Tra le varie figure del club che hanno presentato il progetto del Palermo e la storia del club di viale del Fante, ha parlato anche l'attuale allenatore dei rosanero, spendendo belle parole sull'ambiente e sulla società.

Su Palermo e i suoi tifosi

"Palermo è qualcosa di magico, di stupendo. Quando la squadra entra in campo con quella canzone (Io che amo solo te, n.d.r), e quelle coreografie sono un'emozione uniche. Per me che emozioni ne ho passate tante...immagino i miei giocatori cosa possono provare"

Sul City Group

"Sicuramente è un gruppo di riferimento ed è stato fondamentale per la mia scelta. Quando hai dietro un gruppo del genere, che ha tante squadre e che ti fornisce un confronto continuo, si lavora molto bene."

Sulle strutture del club

"Non c'è categoria che tenga. È come allenare un grande club in Serie A. Qui hai tutto per poter lavorare al meglio, ed era quello che cercavo. Avere quei campi, avere la possibilità di mangiare lì e stare tutti insieme, è bellissimo. Mi auguro che i miei giocatori si rendano conto della fortuna che hanno."