Queste le formazioni ufficiali di Juve Stabia e Palermo per la sfida in programma alle 17:15, valida per la dodicesima giornata di Serie BKT:
LE FORMAZIONI
JUVE STABIA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TORNA BRUNORI TITOLARE
Le scelte di Abate e Inzaghi per il match in programma alle 17:15
JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Gabrielloni, 24 Carissoni, 27 Candellone (C), 29 Correia, 33 Giorgini, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini.
Allenatore: Abate.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
