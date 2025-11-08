Juve Stabia-Palermo, i precedenti: il dato sorride ai rosanero

Nella giornata odierna allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia andrà in scena la sfida fra Juve Stabia e Palermo, match delicato da entrambe le parti: da un lato un Palermo che cerca di confermare quanto dimostrato nel 5-0 casalingo contro il Pescara e soprattutto per non farsi staccare dal trenino Monza, Frosinone e Cesena che si trovano sopra i rosanero. Dall'altro lato invece vi è una Juve Stabia che arriva da un periodo abbastanza altalenante, fatto da buone prestazioni e momenti di blackout, come il secco 3-0 rimediato in casa della capolista Modena; prestazioni che hanno portato le "Vespe" ad occupare il momentaneo 12esimo posto in classifica. I precedenti fra Palermo e Juve Stabia sono ben 12 dal 1999, con un bilancio che va molto a favore dei rosanero: sono infatti 8 le vittorie del Palermo, con l'ultima che risale alla scorsa stagione con la rete decisiva di Le Douaron nel match del Barbera, sfida che vide gli uomini allenati al tempo da Dionisi trionfare su quelli di Pagliuca. Gli unici due trionfi della Juve Stabia sono datati rispettivamente: stagione 2020/2021 del campionato di Serie C, nel rocambolesco 2-4 del Barbera, partita che vide le doppiette di Luperini e Marotta, oltre che l'espulsione di un giovanissimo Lorenzo Lucca; l'altro trionfo gialloblu - che coincide anche con l'ultimo faccia a faccia fra le due squadre- è la sfida ai quarti dei playoff di Serie BKT della scorsa stagione, decisa dalla rete di Adorante su assist di Pierobon. Nonostante quest'ultima sconfitta, il Palermo ha un buon feeling col "Menti", dato che negli ultimi 10 incontri ha ottenuto 6 vittorie e 3 pareggi prima dell'ultima amara disfatta.