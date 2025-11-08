Juve Stabia-Palermo, dirige il match Marchetti: i precedenti

Il direttore di gara designato dall’ AIA per dirigere la sfida sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia . Una designazione di prestigio, dato che il classe 1989 vanta anche esperienze in campo internazionale: tra queste spicca sicuramente il match del 2023 fra Lens e Arsenal in Champions League .

Con la direzione Marchetti, il Palermo ha avuto poca fortuna sin qui: sono infatti solo due gli incroci fra l’arbitro romano e i rosanero; entrambe le sfide risalgono alla scorsa stagione, con un bilancio di una sconfitta per 2-1 contro la Reggiana e un pari per 1-1 contro il Frosinone.