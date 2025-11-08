I precedenti
Juve Stabia-Palermo, dirige il match Marchetti: i precedenti
In questa 12ª giornata di Serie BKT, il Palermo scenderà in campo al "Romeo Menti" contro la Juve Stabia, match in cui i ragazzi di mister Inzaghi dovranno cercare di confermare quanto di buono visto nel 5-0 casalingo contro il Pescara.
Il direttore di gara designato dall’AIA per dirigere la sfida sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Una designazione di prestigio, dato che il classe 1989 vanta anche esperienze in campo internazionale: tra queste spicca sicuramente il match del 2023 fra Lens e Arsenal in Champions League.
Con la direzione Marchetti, il Palermo ha avuto poca fortuna sin qui: sono infatti solo due gli incroci fra l’arbitro romano e i rosanero; entrambe le sfide risalgono alla scorsa stagione, con un bilancio di una sconfitta per 2-1 contro la Reggiana e un pari per 1-1 contro il Frosinone.
Al contrario può sorridere la Juve Stabia: le “vespe”, infatti, su 5 incroci con Marchetti hanno ottenuto ben 3 vittorie e 2 pareggi, con l’ultimo incontro risalente alla scorsa stagione contro la Salernitana (1-0).
