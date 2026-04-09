Serie B, Frosinone-Palermo visibile gratuitamente su DAZN

Frosinone–Palermo, anticipo della 34ª giornata di Serie BKT, si gioca venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30. La partita sarà visibile gratuitamente su DAZN; dettagli sul sito ufficiale.

Per la trentaquattresima giornata di Serie BKT il match da poter vedere senza abbonamento è tra Frosinone e Palermo, sfida cruciale in ambito promozione, che andrà in scena venerdì 10 aprile alle ore 20:30. Tutte le informazioni sulla visione gratuita della partita sono disponibili sul sito ufficiale di DAZN.