L'estremo difensore classe 2001 sarebbe vicino ai rosanero.

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Con la probabile partenza di Sebastiano Desplanches, il Palermo cerca un portiere da affiancare a Jesse Joronen. Secondo quanto riportato da TMW, Carlo Osti avrebbe individuato in Semuel Pizzignacco il profilo perfetto.

Il nome dell'estremo difensore del Monza, emerso già nelle scorse settimane, nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota. Ci sarebbero stati passi avanti importanti nella trattativa che potrebbe decollare a breve.

Il vice Joronen, dunque, potrebbe arrivare dalla formazione lombarda.

Osti Inzaghi

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