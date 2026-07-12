Il Palermo ha inaugurato il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, dove Filippo Inzaghi ha iniziato a lavorare sul nuovo 4-2-3-1. Mentre la squadra prende confidenza con i nuovi principi tattici e i primi acquisti, la dirigenza continua a operare sul mercato per completare una rosa che necessita ancora di alcuni innesti, ma anche di diverse uscite prima di poter chiudere nuove operazioni.

Il primo obiettivo resta quello di rinforzare le corsie offensive. In cima alla lista c'è sempre Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. Secondo Giornale di Sicilia, l'intesa tra i due club è ormai vicina e la sensazione è che serva soltanto un ultimo sforzo per definire i dettagli dell'operazione. Più prudente il Corriere dello Sport, che sottolinea come il Palermo continui a insistere ma debba attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri durante il ritiro del Napoli, prima di poter affondare definitivamente il colpo. Anche la Repubblica conferma che la trattativa resta molto calda e potrebbe entrare nella fase decisiva nelle prossime ore.

Per la fascia destra restano vive diverse alternative. Il Giornale di Sicilia evidenzia come Mattia Compagnon del Venezia rappresenti una pista considerata più percorribile rispetto a quella che porta a Bragantini del Mantova. Quest'ultimo continua a piacere molto alla dirigenza rosanero, ma il club virgiliano, almeno ufficialmente, non sembra intenzionato a privarsene, anche se questa posizione potrebbe rientrare in una normale strategia di mercato per valorizzarne il cartellino. Sul giocatore resta vigile anche il Verona.

Tra le alternative monitorate figura sempre Issiaka Kamate dell'Inter Under 23. Come riporta il Corriere dello Sport, il giovane francese allarga il ventaglio delle opzioni per la corsia destra insieme a Compagnon e Rui Modesto, mentre il Giornale di Sicilia conferma che il suo nome resta nei radar della società rosanero.

Per l'attacco torna inoltre a circolare il nome di Stefano Moreo. Secondo il Giornale di Sicilia, l'attaccante del Pisa continua a essere un profilo particolarmente gradito a Inzaghi, che lo considera da tempo uno dei suoi giocatori preferiti. Al momento si tratta di un semplice interessamento, ma il suo nome resta presente nelle valutazioni della dirigenza.

Anche il centrocampo continua a essere oggetto di riflessioni. Il principale obiettivo resta Simone Trimboli del Mantova, ma sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia evidenziano come l'eventuale trattativa sia strettamente legata al futuro di Claudio Gomes. Il centrocampista francese è ancora considerato in uscita e solo una sua cessione permetterebbe al Palermo di affondare il colpo per il classe 2002. I contatti con il Mantova e con l'entourage del giocatore sono comunque già stati avviati e il club lombardo avrebbe aperto alla possibilità di una cessione.

Le strategie di mercato dipendono infatti soprattutto dalle uscite. In difesa, il Corriere dello Sport spiega che eventuali movimenti potrebbero riguardare anche Giangiacomo Magnani, pur essendo un giocatore che gode della fiducia di Inzaghi. In avanti, invece, le valutazioni su Jérémy Le Douaron saranno determinanti: il francese è stato provato da esterno destro nel nuovo sistema tattico e il suo rendimento potrebbe incidere sulla ricerca di un vice Pohjanpalo.

Sul fronte delle partenze, diversi giocatori sono già al centro di trattative o sondaggi. Vasic, attualmente in ritiro con il gruppo, è seguito con decisione dal Sudtirol, come riportano Corriere dello Sport, Tuttosport e la Repubblica. Matteo Brunori, invece, è finito nel mirino dell'Arezzo, che sogna di affiancarlo ad Alberto Cerri. L'operazione, sottolineano Tuttosport e la Repubblica, resta però complicata soprattutto per l'elevato ingaggio dell'attaccante, con il club toscano che starebbe valutando anche un contributo del Palermo. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, Appuah è in prova al Lommel, mentre Francesco Di Bartolo è ormai vicino al trasferimento all'Altamura in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Parallelamente al mercato, il ritiro servirà anche per integrare i nuovi acquisti. Hernani, Estevez e Cassandro hanno svolto i primi allenamenti con la maglia rosanero e, come racconta il Giornale di Sicilia, si giocheranno il posto rispettivamente con Palumbo, Segre e Pierozzi, in un gruppo che nelle prossime settimane sarà chiamato ad assimilare i meccanismi del nuovo sistema di gioco voluto da Inzaghi.

Il mercato del Palermo, dunque, resta strettamente collegato alle operazioni in uscita. Rao continua a rappresentare la priorità assoluta per l'attacco, mentre Compagnon, Bragantini, Kamate e Moreo restano profili monitorati da Carlo Osti, in attesa che le cessioni consentano alla società di completare definitivamente la rosa. Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport, Tuttosport, la Repubblica.