Il capitano del Palermo, Mattia Bani, è intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno del ritiro in Santa Cristina Val Gardena:

Lo scorso campionato hai dovuto saltare alcune partite per problemi fisici. Ti sei ristabilito completamente? Riparti con ancora più voglia dopo non aver potuto dare il tuo contributo nella fase finale della stagione?

«Sì. Purtroppo ho saltato le ultime due partite dei playoff. Come avevo detto alla fine della stagione, ho provato in tutti i modi a esserci, ma non ce l'ho fatta. C'è stato grande dispiacere, perché avrei voluto aiutare la squadra a fare un ulteriore passo avanti. Il passato, però, non si può cambiare. Riparto con la stessa consapevolezza e la stessa voglia che avevo l'anno scorso, cercando di trasmetterle anche ai miei compagni. Tutti i ragazzi hanno grande voglia di dimostrare quanto valgono.»

Quest'anno sono arrivati Cassandro, Hernani ed Estevez. Da capitano, ieri c'è stato anche il tradizionale rito di iniziazione. Come li avete accolti e che impressione ti hanno fatto?

«Si sono inseriti subito bene. Sono ragazzi intelligenti e con esperienza. Due di loro li conoscevo già: Cassandro era nelle giovanili del Bologna, mentre con Hernani ho giocato sia a Parma sia a Genova. Questo ha sicuramente facilitato il loro inserimento. Sono convinto che ci daranno una grande mano, soprattutto dal punto di vista della personalità. Estevez è un giocatore che ha disputato stagioni importanti e il modo in cui è stato salutato dal suo precedente club dimostra il segno che ha lasciato anche a livello umano. Sono sicuro che si integreranno perfettamente, perché questo è un gruppo sano e loro sono ragazzi con i valori giusti.»