Il capitano del Palermo, Mattia Bani, è intervenuto in conferenza stampa:

La Serie B si è confermata un campionato complicatissimo. Anche chi ha centinaia di partite alle spalle ha sempre qualcosa da imparare. Che cosa ti ha insegnato l'ultimo campionato?

«Mi ha confermato che la Serie B è un campionato estremamente difficile, dove ogni partita ha una storia a sé. A differenza della Serie A, dove spesso c'è un divario più marcato tra le squadre di vertice e quelle che lottano per salvarsi, qui la classifica cambia continuamente e ogni gara è equilibrata. L'anno scorso è stato particolare: con il Genoa ero salito in Serie A con 70 punti e tre giornate d'anticipo, mentre nella scorsa stagione quei punti non sarebbero bastati. Quest'anno magari ne serviranno meno, oppure di più. Ogni stagione è diversa. Il Venezia, ad esempio, è stato l'unico a fare un campionato a parte: fino alla dodicesima giornata era sempre tra il secondo e il sesto posto, poi ha trovato continuità ed è arrivato primo. Questo dimostra che servono equilibrio, concentrazione e la capacità di affrontare una partita alla volta. È l'unico modo per raggiungere un obiettivo importante.»

Qual è l'errore della scorsa stagione che non dovrete ripetere?

«Più che di errore parlerei di crescita. Posso riferirmi soltanto alla stagione che ho vissuto personalmente. Credo che questo gruppo stia crescendo anno dopo anno, anche alla luce dei risultati ottenuti e di quanto mi raccontano i compagni che sono qui da più tempo. Dobbiamo aggiungere un ulteriore tassello al nostro percorso di crescita. Sicuramente, nelle partite decisive dobbiamo essere più incisivi. Questo è un dato oggettivo rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione, ma sono convinto che abbiamo tutte le qualità per riuscirci.»

Ieri il mister vi ha parlato a centrocampo con il consueto discorso motivazionale. Ci puoi raccontare quale messaggio vi ha trasmesso in vista della nuova stagione?

«È stato un discorso generale. Ci ha ribadito l'importanza di guardare una partita alla volta. Adesso c'è il ritiro e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi, perché sarà fondamentale per l'inizio della stagione. Dovremo proseguire sulla strada intrapresa l'anno scorso, che secondo noi è quella giusta, cercando di migliorare quei dettagli che spesso fanno la differenza tra vincere e perdere una partita.»