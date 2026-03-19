Palermo, Joel Pohjanpalo domina: vicino il suo record personale di gol in B

Joel Pohjanpalo guida il Palermo in Serie B con 21 goal. Il miglior giocatore di febbraio è vicino al suo record personale

⚽️ 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 09:28)

Il 17 marzo 2026 è stata una serata speciale per Joel Pohjanpalo: nella partita tra Palermo e Juve Stabia - finita con il risultato di 2-2 - l’attaccante finlandese ha messo a segno il suo 21° gol stagionale in Serie B con la maglia del Palermo, realizzato su rigore, consolidando il suo primato nella classifica marcatori del campionato. Con questo bottino, Pohjanpalo guida la classifica cannonieri di Serie B 2025‑26, un traguardo che sottolinea la sua incredibile prolificità sotto porta.

In questa stagione l’attaccante rosanero è vicino a riscrivere anche i propri record personali: con 21 reti finora, gli manca un solo gol per eguagliare il suo primato di 22 gol segnati nella stagione di Serie B 2023‑24 con il Venezia FC, quando fu capocannoniere del campionato, riportando - grazie ai suoi goal - la squadra veneta in Serie A. Ma non è solo un finalizzatore: oltre alle reti, ha fornito anche assist decisivi, dimostrando visione di gioco e capacità di servire i compagni nei momenti giusti. I numeri complessivi dell’attaccante classe 1994 raccontano la completezza di un giocatore che sa creare e finalizzare con la stessa efficacia.

Proprio prima della sfida con la Juve Stabia, Pohjanpalo è stato ufficialmente premiato come MVP del mese di febbraio della Serie BKT. Questo riconoscimento, assegnato dalla Lega Serie B grazie alle votazioni di giornalisti e analisti tecnici, è il settimo premio MVP in carriera per il finlandese, e il secondo ottenuto in questa stagione.

Nel mese di febbraio Pohjanpalo si è distinto per numeri impressionanti: è stato il giocatore con più gol in campionato fra tutte le seconde divisioni dei principali campionati europei, evidenziando continuità realizzativa e incisività sotto porta. Tra le sue prestazioni più importanti che hanno valso il premio di miglior giocatore del mese di febbraio spiccano diverse partite chiave: La doppietta contro l’Empoli che aveva lanciato il Palermo nel mese di febbraio, contribuendo in modo decisivo alla conquista del premio. I gol realizzati nelle vittorie contro Virtus Entella e Südtirol, occasioni in cui ha dimostrato freddezza e incisività, cosi facendo ottenere alla squadra di Mister Inzaghi punti pesanti per la classifica e facendo di lui un vero leader in campo.

A 31 anni, Pohjanpalo si conferma un elemento imprescindibile per il Palermo: non solo goleador ma anche punto di riferimento per l’attacco dei rosanero. La sua costanza nel trovare la rete prova a spingere la squadra verso obiettivi ambiziosi e lottando per tornare in Serie A dopo anni di assenza. Il suo rendimento – premiato con riconoscimenti individuali e con l’attenzione di tutto il calcio italiano – conferma come il finlandese sia uno dei bomber più prolifici e determinanti della stagione, e degli ultimi anni di questo affascinante campionato.