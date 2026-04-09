mediagol notizie Palermo, arriva il “Final Pack 2 Games”: due sfide decisive al Barbera con un solo biglietto

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Palermo, arriva il “Final Pack 2 Games”: due sfide decisive al Barbera con un solo biglietto

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Il Palermo lancia il Final Pack 2 Games: un unico biglietto per Cesena e Catanzaro al Barbera, prezzi agevolati e vendita online per sostenere i rosanero nel finale di stagione.
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Il Palermo ha ufficializzato il lancio del “FINAL PACK 2 GAMES”, un’iniziativa pensata per i tifosi rosanero in vista del finale di stagione. Si tratta di una soluzione che consente, con un unico titolo d’accesso, di assistere alle ultime due gare casalinghe di campionato allo stadio Renzo Barbera.

Il pacchetto include due sfide fondamentali per il cammino del Palermo:

PalermoCesena, in programma sabato 18 aprile alle ore 17:15

Palermo Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio alle ore 15:00

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per tutti i sostenitori rosanero che vogliono vivere da vicino il rush finale della stagione e sostenere la squadra in un momento cruciale. Il club sottolinea il valore del supporto del pubblico, invitando i tifosi a riempire il Barbera e a contribuire a creare un’atmosfera decisiva per spingere la squadra fino all’ultimo minuto.

Per quanto riguarda i prezzi, il “FINAL PACK” prevede tariffe uniche valide per entrambe le partite:

• Curve: 44 euro

• Gradinata superiore: 56 euro

• Gradinata inferiore: 68 euro

Il pacchetto è disponibile esclusivamente online, attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria del club, e potrà essere acquistato fino al fischio d’inizio di PalermoCesena, prima gara inclusa nell’offerta.

Con questa iniziativa, il Palermo punta a coinvolgere ancora di più il proprio pubblico, offrendo una soluzione conveniente e incentivando la presenza allo stadio in un momento chiave della stagione.

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