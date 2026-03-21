Padova-Palermo, arbitrerà Marinelli: il Palermo vuole invertire la rotta

Il Palermo affronta il Padova allo stadio Euganeo nella 32ª giornata di Serie B. Arbitrerà Livio Marinelli, con cui i rosanero hanno uno storico negativo

⚽️ 21 marzo - 08:00

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida tra Calcio Padova e Palermo FC, in programma sabato 21 marzo 2026 allo stadio Euganeo e valida per la 32ª giornata di Serie B. A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Capaldo e Laghezza, il quarto ufficiale Renzi, mentre al VAR ci saranno Giua e Di Vuolo.

L’attenzione dei tifosi rosanero è però rivolta soprattutto ai precedenti con il direttore di gara laziale, che non sorridono al Palermo: negli 11 incroci complessivi, infatti, il bilancio è di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Un dato che diventa ancora più significativo se si guarda al trend recente, visto che il Palermo non vince una gara arbitrata da Marinelli dal 2018 e nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto due pareggi e tre sconfitte: gli unici successi con il fischietto laziale risalgono infatti alle stagioni 2016-2017 contro l’Atalanta e contro il Brescia nel 2017-2018 entrambi con il punteggio di 1-0 .

L’ultimo precedente risale al 30 settembre 2025, quando i rosanero pareggiarono 0-0 al Renzo Barbera contro il Venezia sotto la sua direzione. Tra gli altri episodi più recenti si ricordano alcuni pareggi a reti inviolate contro Mantova e Reggiana nella stagione 2024-2025 e risultati negativi – come l’eliminazione in Coppa Italia contro il Cagliari nel 2023 - che hanno contribuito a rendere poco favorevole lo storico con questo arbitro.

C’è poi anche una statistica curiosa ma indicativa: nei precedenti con Marinelli sono stati assegnati tre calci di rigore, tutti contro i rosanero, un elemento che aggiunge ulteriore attenzione alla direzione di gara. La partita contro il Padova rappresenta quindi per il Palermo non solo un passaggio importante della stagione, ma anche l’occasione per invertire una tendenza negativa legata proprio alla presenza della direzione.