Sfida al vertice, squadre in cerca di riscatto e possibili ribaltoni: la preview del sabato di Serie B

L'anteprima del sabato di Serie B, che dà il via alla trentaduesima giornata di campionato

Mediagol ⚽️ 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 07:32)

Trentaduesima giornata che sa di crocevia in Serie B. L'ultimo weekend prima dello stop per le nazionali regala, infatti, tante sfide fondamentali per il proseguimento del campionato.

PADOVA-PALERMO

I rosanero sono alla ricerca di una vittoria che manca da due gare per rimanere aggrappati al treno dei primi tre posti, nonostante qualche stop dell'ultimo periodo. Possibile cambio di modulo per Inzaghi, che aveva già anticipato la possibilità di uno stravolgimento tattico dopo la gara contro la Juve Stabia. Sponda Padova l'obettivo salvezza è ampiamente nelle mani della squadra di Andreoletti. Nonostante le tre sconfitte consecutive delle ultime settimane, la classifica recita dodicesimo posto, a 3 punti dalla zona play-out, occupata da Bari ed Entella. Recupero chiave tra le fila dei biancoscudati: il Papu Gomez, assente da circa un mese e mezzo, è pronto a tornare in campo.

CESENA-CATANZARO

I bianconeri stanno vivendo un momento buio, con una sola vittoria nelle ultime dieci e un cambio di allenatore che ha visto Mignani lasciare la panchina per Ashley Cole. Cambio che al momento non ha portato i risultati sperati: sconfitta per 3-0 con il Mantova e zona play-off sempre più in bilico. Possibile continuità di variazione tattica per l'allenatore Inglese, che ha optato per la difesa a 4, schierata di rado nel corso dell'anno. Dall'altra parte il Catanzaro sta vivendo un momento d'oro con ben 21 punti nelle ultime dieci gare, che ha proiettato gli obiettivi al quarto posto, occupato dal Palermo, distante sei punti. La squadra di Aquilani, orfana dell'infortunato Cissè, assente fino alla fine della stagione, ha aumentato i giri del motore: adesso obiettivo "Manuzzi", per sperare di raggiungere il quarto posto e mantenere i cinque punti di distacco con il Modena sesto.

JUVE STABIA-SPEZIA

Le vespe sono alla disperata ricerca di tre punti per consolidare la zona play-off. La vittoria per la squadra di Abate, infatti, manca da sette giornate, e il gruppo del centro classifica, prima distante, adesso è alle spalle. Nonostante ciò, il pari di Palermo ha dato una boccata d'aria, che ha portato risposte positive soprattutto sui singoli: oltre la confermata supremazia del gioco di Leone, i campani potranno contare sulla freccia Okoro, che ha dimostrato il suo valore non solo nella scorsa gara, ma quasi sempre quando ha avuto l'occasione di farlo. Lo Spezia, d'altro canto, cerca altro ossigeno, dopo i quattro punti nelle ultime tre gare che ha leggermente smosso la brutta situazione della squadra di Donadoni. Un solo punto dalla zona salvezza occupata dalla Samp, ma stessa lunghezza di distacco con il fanalino di coda Pescara, in evidente ripresa. I liguri si affidano al bomberissimoArtistico, autore di 11 gol quest'anno, ben quattro nelle ultime cinque gare.

MONZA-VENEZIA

Il big match di giornata vede le prime due della classe sfidarsi: per il primato e per blindare i primi due posti. Il Monza, dopo gli ultimi ottimi risultati, occupa il secondo posto, ma con poche garanzie: in caso di sconfitta, potrebbe ritrovarsi a soli tre punti dal quarto posto e addirittura scavalcato dal Frosinone, in questo momento terzo in classifica. Titolarissimi per Bianco, dopo il turnover nella gara di martedì: in avanti fiducia a Petagna, possibile chance per Mota dal primo. Il Venezia, invece, non può ancora dirsi tranquillissima della sua posizione, ma il primo posto maturato dopo un autentico dominio può portare Stroppa a preoccuparsi leggermente di meno della gara. Una sconfitta, anche in questo caso, significherebbe possibile zona promozione in bilico. Entrambe le compagini, quindi, ricercano la vittoria per confermare quanto di buono fatto fino a qui, e ipotecare in maniera quasi definitiva la promozione.

MODENA-MANTOVA

I canarini cercano punti fondamentali per la corsa ai play-off, cercando di guardare in alto e scrollarsi le avversarie distanti pochi punti. La squadra di Sottil, dopo il 3-0 inflitto allo Spezia, cerca altre certezze anche in vista dei probabili spareggi promozione. Davanti ancora confermata la coppia di peso De Luca-Gliozzi, mentre Wiafe, 2008 dalle interessantissime prospettive e reduce da un assist, potrebbe ancora rappresentare una scelta dal primo minuto. Gli ospiti, invece, hanno finalmente lasciato la zona retrocessione dopo ben sette punti conquistati nelle ultime tre, e cercano ulteriori conferme dopo aver battuto Cesena e Juve Stabia. La squadra di Modesto dovrebbe affidarsi a Marras, Buso e Mensah davanti, la stessa che ha battuto il Cesena nello scorso turno.