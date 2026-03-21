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SONDAGGIO: il tuo pronostico di Padova-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

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Il Palermo affronterà oggi il Padova, in una gara delicatissima per il proseguimento della stagione e delle ambizioni rosanero. Dopo un solo punto nelle ultime due gare, i rosanero cercano il successo all'Euganeo.

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