Non è passato inosservato il grande campionato disputato con la maglia numero 30 e con un mancino dalla temperatura bollente. Il Pisa è retrocesso in Serie B, ha deciso di ripartire con Bianco, e il primo nome sulla lista dei toscani è Tommaso Marras, per cui è già stata avviata una trattativa con il giocatore. Adesso si cerca l'intesa con il Mantova.

IL GIOCATORE - Classe 2004, esterno a tutta fascia di piede mancino, gioca a piede invertito sull'out di destra. Nell'ultimo campionato 30 presenze, con una media di 46 minuti a partita, ma ben sette gol. Il suo mancino, di fatto, è stato un fattore nel momento clou della stagione del Mantova - vedere, per credere, i gol decisivi con Palermo o Entella.

APERTURA AL TRASFERIMENTO - Il Pisa ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore, da cui ha ricevuto l'ok per l'eventuale trasferimento. Nessun accordo al momento tra i due club, ma la sensazione è che la trattativa debba ancora entrare nella fase cruciale. Il Mantova negli scorsi giorni ha sottolineato, tramite le parole del suo DS, come non ci sia alcun bisogno di cedere o svendere giocatori. Si attende un'offerta formale del Pisa, che vuole regalare a Paolo Bianco uno dei giocatori rivelazione della scorsa Serie B per far partire la caccia alla Serie A.

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