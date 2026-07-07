Secondo colpo per la difesa della Fiorentina. Paratici ha deciso di cominciare la sua prima sessione di mercato centellinando e ricomponendo il reparto difensivo, e dopo aver chiuso l'acquisto di Viery dal Gremio, sta per tornare in Italia una vecchia conoscenza del DS della viola, al Tottenham e alla Juve: Radu Dragusin è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Oggi le visite mediche, intanto il club lavora su più fronti: pronta l'uscita, in prestito, di Kouadio, e l'ultimatum a Koleosho per l'attacco.

L'AFFARE DRAGUSIN - In cerca di rivalsa dopo tanti infortuni e stagioni altalenanti, Dragusin torna in Italia per rilanciarsi. Paratici ha chiuso la trattativa con il suo vecchio club sulla base di un prestito oneroso (1,5 milioni di euro), con obbligo di riscatto fissato a 17,5. Un pacchetto da venti milioni che porta alla nuova corte di Fabio Grosso un difensore con un curriculum di livello. Il centrale romeno si sottoporrà in giornata alle visite mediche con il club viola, pronto a essere ufficializzato. Si tratterebbe del secondo colpo dopo l'arrivo di Viery dal Brasile.

FRONTE CESSIONI - Mentre continuano a bussare vari club per Dodò, la Fiorentina cede Eddy Kouadio in prestito al Monza. Il giovane difensore italiano, classe 2006, giocherà in Brianza nella prossima stagione, pronto a far lievitare il proprio minutaggio in una realtà che cerca stabilità in Serie A dopo la promozione dalla B.

KOLEOSHO VUOLE LA VIOLA - La Fiorentina può contare sulla volontà di Koleosho per provare a bruciare la concorrenza. Il giocatore ha detto sì alla viola, e avrebbe messo in cima alla sua lista il trasferimento a Firenze. Koleosho è di proprietà del Burnley ma ha già ricevuto una proposta dal Paris Fc, club in cui il classe 2004 ha militato nella scorsa stagione. La Viola ha chiarito la sua posizione nella trattativa: l'offerta è stata presentata al club inglese, e non parteciperà a nessuna asta. In caso di rilancio da parte dei francesi, il DS Paratici virerà su altri profili. Filtra ottimismo vista la volontà di Kolesho di vestire la maglia viola.

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