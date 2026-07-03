Rinforzo dal pollice verde - e oro - per la Cremonese. Dopo aver brillato nei play-off con la maglia del Catanzaro addosso, la Cremo ha trovato l'accordo per riportare Fellipe Jack in Serie B. Il brasiliano si trasferirà a Cremona in prestito.

L'AFFARE - Chiusura dell'accordo tra Como e Cremonese arrivata in giornata. I grigiorossi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, copriranno per intero lo stipendio del giovane difensore brasiliano, classe 2006. Jack è pronto a vestire la maglia della Cremo dopo aver già assaporato la B con le maglie di Spezia e Catanzaro. Con la maglia dei calabresi ha sfiorato la Serie A, sfumata ai play-off, mentre il suo Como ha conquistato una storica qualificazione in Champions. Il club lariano mantiene il controllo sulla crescita del giocatore, giudicato un gran prospetto per il futuro, ma ha deciso di lasciarlo partire in prestito - un'altra volta - per potergli permettere un altro step di crescita nella sua breve carriera. Jack è un difensore di piede mancino, abile nel possesso e coraggioso nelle scelte. La sua padronanza della sfera gli permette una certa polivalenza che si è rivelata preziosa in realtà che prediligono un sistema di gioco con la difesa a tre - come il Catanzaro dell'anno scorso.

LINEA VERDE - La Cremo ha salutato uno dei pilastri degli scorsi anni, Ceccherini, e ha deciso di ripartire da Fellipe Jack per avviare il processo di ringiovanimento dell'organico, con cui si punterà alla riconquista immediata della Serie A. Il giocatore brasiliano è pronto a percorrere i circa 150 km che separano Como da Cremona per unirsi alla corte di Giampaolo.