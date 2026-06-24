Colpo a sorpresa del Cesena per la panchina. Il futuro di Ashley Cole era segnato da tempo, ma la scelta della dirigenza emiliana prosegue su quella linea: sarà Alessandro Diamanti il prossimo allenatore dei bianconeri. Alino è pronto a tornare in Italia, dove siederà per la prima volta su una panchina. Gli emiliani stanno definendo l'accordo, ma ormai sembra tutto fatto.

Prima volta

Diamanti ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2023, quando vestiva la maglia del Western United in Australia. L'avventura da allenatore è cominciata proprio lì in Australia, con le giovanili del Melbourne City, uno dei club della galassia del City Group. Negli scorsi mesi Alino ha cominciato a frequentare il corso per conseguire la licenza UEFA Pro, requisito necessario per allenare stabilmente tra Serie A e B. Diamanti, qualora dovesse diventare il nuovo allenatore del Cesena - e ci siamo quasi -, potrà svolgere regolarmente la professione grazie a una deroga speciale, in attesa della licenza che dovrebbe essere conseguita in autunno.

L'accordo

Il Cesena ha scelto Alino Diamanti per la panchina, trovando l'accordo con l'ex giocatore di Palermo e Bologna, tra le altre, su un contratto annuale, con eventuale rinnovo automatico in caso di qualificazione dei bianconeri nei play-off. In caso di accesso tra le prime otto, la durata del contratto si estenderà per una stagione ulteriore, fino al 2028. Trattativa in chiusura, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. Adesso il Cesena dovrà trovare l'accordo per rescindere il contratto di Ashlely Cole; in caso contrario, si procederà con l'esonero.

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