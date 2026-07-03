In mattinata ha salutato l'America - il Canada per essere puntigliosi - dopo aver perso ai sedicesimi contro la Svizzera. Adesso il ritorno a Verona dove dovrebbe rimanere poco. La Serie A bussa alle porte del Verona, e Belghali difficilmente rimarrà in maglia gialloblù nel prossimo campionato di Serie B. Due club di A hanno già contattato il giocatore, a cui si aggiunge l'Udinese.

DUE FACCE - Solo 26 presenze in campionato, poi terminato con la retrocessione degli scaligeri. Un primo scorcio di altissimo livello che aveva mostrato un faro all'interno del buio che attanagliava il Verona di inizio campionato. Poi l'infortunio, la lunga assenza dal campo e un rientro faticoso e prudente - con il Mondiale alla finestra... Nella kermesse l'Algeria non ha brillato come ci si aspettava, anche se Belghali è riuscito ad andare a segno nell'ultima partita del girone contro l'Austria. Adesso tornerà in Italia, dopo che la Svizzera ha eliminato la nazionale di Petkovic dalla competizione, ma il futuro del classe 2002 è ancora da scrivere.

OCCHI DA UDINE - Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'Udinese ha messo gli occhi su Belghali. I friulani stanno monitorando il mercato per scovare i colpi giusti per rinforzare le fasce, e nella lista figura anche l'esterno algerino. Tuttavia, sarà necessario un accordo economico con il Verona che non ha alcuna intenzione di svenderlo. Negli scorsi giorni anche la Fiorentina ha paventato un interesse sul giocatore, ma la valutazione degli scaligeri - intorno ai 15 milioni - sembra aver raffreddato la pista che portava Belghali in Viola.

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