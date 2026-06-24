Fiorentina in pressing su Kristian Thorstvedt. La dirigenza viola vorrebbe accontentare una richiesta, piuttosto esplicita, del neo allenatore Fabio Grosso per avere, anche a Firenze, uno dei giocatori più funzionali e fedeli alle sue idee e i suoi principi di gioco. Il norvegese avrebbe accettato la destinazione, ma la trattativa tra i club ancora non si è sbloccata. Nel frattempo, il DS Paratici continua a monitorare anche Luca Koleosho, in uscita dal Burnley.

Nessuna offerta

Anche se Thorstvedt ha detto sì alla Fiorentina, non risulta nessuna offerta ufficiale nelle mani del Sassuolo. Nella giornata di ieri Paratici ha ottenuto il sì dell'agente del giocatore, impegnato in questo momento al Mondiale con la Norvegia, e adesso è pronto a imbastire una trattativa con i neroverdi. Previsto in settimana un incontro tra Fiorentina e Sassuolo.

Koleosho

Un altro profilo particolarmente gradito in casa Fiorentina è Luca Koleosho. Il club viola è in pressing sul giocatore italiano, in prestito al Paris FC ma di proprietà del Burnley. Il classe 2004 corrisponde all'identikit di esterno offensivo che Grosso predilige nel suo sistema di gioco, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati dei contatti con il ragazzo. Koleosho al momento sta valutando se la proposta della Fiorentina è quella giusta per il proseguo della sua carriera.

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