Jacopo Fazzini vestirà rossoblù la prossima stagione. Il giocatore, in uscita dalla Fiorentina, era ad un passo dal Parma. Poi si è intromesso il Cagliari che ha chiuso la trattativa rapidamente e ha già programmato le visite mediche. Accordo trovato in poco tempo con la Viola per un prestito con determinate condizioni.

SORPASSO - Il giocatore era seguito da tempo da Cagliari e Parma, addirittura era stato offerto alla Lazio. I ducali sembravano ad un passo dalla definizione del prestito per il classe 2003, ma i sardi hanno sorpassato tutti all'ultima curva. Dopo aver chiuso l'acquisto di Harry Winks dall'Inghilterra, il nuovo DS rossoblù, Pietro Accardi, ha trovato rapidamente l'accordo con la Fiorentina per portare sull'isola Fazzini. I due si conoscono bene, visto che hanno condiviso un paio d'anni insieme a Empoli, e adesso si stanno per ritrovare in Sardegna. Mancano solo le visite, che sono già state definite.

L'ACCORDO E LE VISITE - Fazzini sosterrà le visite mediche di rito con il Cagliari nella giornata di lunedì, poi sarà pronto ad attingere la propria firma sul contratto. Il Cagliari lo prende in prestito - oneroso - con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, pronto un contratto annuale con eventuale quadriennale in caso di riscatto.

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