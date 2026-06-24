I grigiorossi stanno per chiudere la trattativa con il centrocampista del Cesena.

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C'è il grigiorosso nel futuro di Tommaso Berti. Il giocatore del Cesena è vicino al trasferimento alla Cremonese per una cifra inferiore ai tre milioni di euro. Berti, reduce dalla prima chiamata in nazionale maggiore e da un'ottima stagione con la maglia del Cesena, è pronto a trasferirsi ai grigiorossi.

L'affare

La Cremo si è mossa in anticipo sul classe 2004, anticipando la concorrenza di tanti club di Serie B che da tempo avevano messo gli occhi sul ragazzo. Berti ha accettato la proposta della Cremonese, pronta a ripartire con Marco Giampaolo in panchina - nonostante la retrocessione - anche in Serie B. Anche la trattativa tra Cesena e Cremonese è andata avanti senza intoppi, e la cessione è stata definita: la Cremo verserà nelle casse del club emiliano circa 2,8 milioni di euro, mentre per il giocatore pronto un contratto a lungo termine, con scadenza fissata per il 2030, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.

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Berti, quindi, saluterà Cesena per la seconda volta in carriera, dopo aver già trascorso un anno con la maglia della Fiorentina Primavera nella stagione 2022-23. Il club bianconero sta per salutare uno dei giocatori più preziosi, nonché uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile, e dovrà ricostruire la propria mediana vista la centralità del giocatore: 38 partite su 38 in campionato, a cui si aggiungono 4 gol e 8 assist. Il prossimo allenatore del Cesena, probabilmente Alessandro Diamanti, dovrà fare a meno di Berti, promesso sposo di una Cremonese che inizia a lanciare segnali importanti in vista della prossima B.

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