C'è il grigiorosso nel futuro di Tommaso Berti. Il giocatore del Cesena è vicino al trasferimento alla Cremonese per una cifra inferiore ai tre milioni di euro. Berti, reduce dalla prima chiamata in nazionale maggiore e da un'ottima stagione con la maglia del Cesena, è pronto a trasferirsi ai grigiorossi.

L'affare

La Cremo si è mossa in anticipo sul classe 2004, anticipando la concorrenza di tanti club di Serie B che da tempo avevano messo gli occhi sul ragazzo. Berti ha accettato la proposta della Cremonese, pronta a ripartire con Marco Giampaolo in panchina - nonostante la retrocessione - anche in Serie B. Anche la trattativa tra Cesena e Cremonese è andata avanti senza intoppi, e la cessione è stata definita: la Cremo verserà nelle casse del club emiliano circa 2,8 milioni di euro, mentre per il giocatore pronto un contratto a lungo termine, con scadenza fissata per il 2030, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.

Berti, quindi, saluterà Cesena per la seconda volta in carriera, dopo aver già trascorso un anno con la maglia della Fiorentina Primavera nella stagione 2022-23. Il club bianconero sta per salutare uno dei giocatori più preziosi, nonché uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile, e dovrà ricostruire la propria mediana vista la centralità del giocatore: 38 partite su 38 in campionato, a cui si aggiungono 4 gol e 8 assist. Il prossimo allenatore del Cesena, probabilmente Alessandro Diamanti, dovrà fare a meno di Berti, promesso sposo di una Cremonese che inizia a lanciare segnali importanti in vista della prossima B.

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