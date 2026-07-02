Formalmente si è arrivati al secondo giorno della nuova stagione calcistica, che vedrà il Venezia giocare in Serie A grazie alla promozione ottenuta nell'ultimo campionato cadetto. I lagunari sono stati i protagonisti di questo primo scorcio di mercato, cominciato già negli ultimi giorni di giugno: sono addirittura sei i colpi già messi a segno dalla squadra del presidente Niederauer. L'ultimo arrivato è Thierry Correia, ma gli arancioneroverdi stanno per chiudere un altro colpo - il più costoso della loro storia.

I NUOVI VOLTI - Venezia si conferma un rinomato porto di mare, dove c'è chi viene e c'è chi va. In poco tempo gli arancioneroverdi hanno salutato Doumbia e capitan Svoboda, ceduti a cifre importanti - soprattutto Doumbia: 23 milioni + bonus. Idee limpide in laguna, perché in poco tempo i vaporetti hanno portato in città già sei giocatori: Helgason, Basic e l'ultimo arrivato Correia, tutti e tre a parametro zero; Lorenzo Berardi da Pescara - per un milione -, il giovane Lisman dalla Polonia - 2,5 milioni al Lech Poznan, e Bella-Kotchap dal Verona. Il giocatore tedesco, acquistato per circa sette milioni di euro, è diventato l'acquisto più oneroso della storia del club. Record che sembra pronto per essere superato.

IN ARRIVO RRAHMANI - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in dirittura d'arrivo l'affare che coinvolge Rrahmani. Non Amir, difensore del Napoli, bensì Albion. Attaccante classe 2000 di proprietà dello Sparta Praga, per cui il Venezia è pronto a sborsare quasi dieci milioni di euro. La trattativa con i cechi è alle fasi finali, balla soltanto il valore della percentuale sulla futura rivendita, ma le cifre sulla trattativa sono già state concordate: 7,5 milioni + 2 di bonus. Siamo soltanto al secondo giorno della nuova stagione, ma il Venezia è pronto a chiudere il settimo colpo del suo mercato. Un chiaro segnale della volontà degli arancioneroverdi in vista della prossima Serie A.

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