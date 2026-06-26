Alessandro Romano è a un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Il giocatore di proprietà della Roma è pronto a lasciare la capitale per trasferirsi in Sardegna, dove lo aspetta un contratto fino al 2030. Sul giocatore del 2006 era vivo l'interesse anche da parte del Palermo.

PARAMETRI UEFA - La Roma ha bisogno di sistemare i propri conti entro il 30 giugno. L'obiettivo del club giallorosso è quello di monetizzare con un paio di plusvalenze, in modo tale da rispettare il cosiddetto Settlement Agreement - patto tra UEFA e club per sanare le violazioni del Fair Play Finanziario. Nella lista dei giocatori pronti a lasciare la capitale c'è anche Romano, visto l'interesse tra Serie A e B. Il Palermo aveva manifestato segnali di forte interesse, ma alla fine il Cagliari sembra averla spuntata.

LE CIFRE DELL'ACCORDO - I rossoblù hanno trovato l'accordo con l'entourage del giocatore: un lungo quadriennale con scadenza giugno 2030. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i sardi hanno trovato l'intesa anche con la Roma, sulla base di 6,5 milioni di euro. Si attende soltanto il via libera del centrocampista per finalizzare l'accordo. Dopo l'acquisto del giovane Demi Akarakiri dall'Everton, il nuovo DS rossoblù Accardi è pronto a chiudere il secondo colpo di mercato in vista del prossimo campionato di Serie A.

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