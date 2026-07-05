Blitz dell'Avellino in casa Juventus. Dopo l'affare Daffara della scorsa stagione, che ha lanciato il giovane portiere nel palcoscenico nazionale - portandolo a firmare per il Parma in Serie A - gli irpini hanno trovato l'accordo con il club bianconero per consegnare ad Alessandro Nesta due giocatori funzionali al sistema di gioco che il tecnico romano ha deciso di portare ad Avellino: in arrivo Moruzzi e Faticanti.

L'ACCORDO - Stesso modus operandi scelto un anno fa per tesserare Daffara: prestito con diritto di riscatto, con eventuale controriscatto a favore della Juventus. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, gli irpini hanno già prenotato le visite mediche per entrambi i giocatori, tra mercoledì e giovedì prossimo.

RICHIESTE DI NESTA - Idee ben chiare da quando Nesta è arrivato ad Avellino, e adesso i primi colpi mirati. Con Faticanti, il tecnico romano trova il regista a cui affidare le chiavi della mediana. Stagione di alto livello con la maglia della Juventus Next Gen, presenza fissa nei convocati della nazionale U21 e l'esordio, sempre con Baldini, ma con la nazionale maggiore. Adesso l'opportunità di mettersi in gioco in Serie B. Moruzzi, invece, ha già assaporato la realtà cadetta con la maglia azzurra addosso - quella dell'Empoli. In una stagione turbolenta, dove si sono susseguiti ben tre allenatori, Moruzzi ha racimolato quasi trenta presenze in campionato.

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